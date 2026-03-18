La OSCA ofrecerá “El fabuloso mundo de la música” con un tenor británico invitado

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción ofrecerá este jueves 19 de marzo a las 20:00 una nueva entrega del ciclo “El fabuloso mundo de la música”, bajo la dirección del maestro Luis Szaran. El concierto tendrá lugar en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi) y contará con acceso libre y gratuito para el público, en una propuesta pensada para acercar el repertorio sinfónico y lírico a toda la familia.

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La velada contará con la participación especial del tenor británico William Turner, figura destacada de la escena operística internacional que realizará su primera presentación en Paraguay junto a la OSCA. Su presencia aportará un repertorio que combina arias de ópera y canciones italianas tradicionales, integradas dentro de un programa que también incluye obras sinfónicas de compositores como Rossini, Massenet, Elgar, Bach y Smetana.

El programa del concierto abrirá con la obertura de “La Gazza Ladra”, de Gioacchino Rossini, y continuará con “El último sueño de la Virgen”, de Jules Massenet. Entre las interpretaciones vocales se destacan el aria “Ombra mai fu” de la ópera “Xerxes”, de George Frideric Haendel, y la célebre canción “Mattinata”, de Ruggiero Leoncavallo.

También se escucharán “Ideale”, de Paolo Tosti, y “No ti scordar di me”, de Ernesto De Curtis. El repertorio sinfónico incluirá además el “Aria” de la Suite Nº 3 de Johann Sebastian Bach, la célebre variación “Nimrod” de las “Variaciones Enigma” de Edward Elgar y el poema sinfónico “El Moldava”, de Bedřich Smetana.

Como parte del enfoque didáctico del ciclo, el concierto incluirá un espacio dedicado a presentar a familias de músicos que forman parte de la orquesta. En esta ocasión participarán los Echeverría, con Miguel Ángel y José Miguel, ambos violinistas y directores de orquesta, quienes compartirán escenario como solistas invitados.

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En tanto, el tenor William Turner, protagonista de esta edición, cuenta con una extensa trayectoria internacional en la interpretación de ópera, conciertos y recitales. Su debut tuvo lugar en la Comédie-Française de París y, a lo largo de su carrera, ha actuado en diversos escenarios de Europa, Rusia y Estados Unidos. Además de su actividad artística, también se desempeñó como codirector de música del British Council en Rusia.

Su repertorio abarca obras de compositores como Mozart, Verdi, Tchaikovsky y Weber, y también incluye el estreno de piezas contemporáneas de autores como Thomas Adès, Andrew Lovett y Leonid Desyatnikov. En su primer encuentro con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción interpretará arias de Haendel y Leoncavallo, junto con canciones italianas de Tosti, Di Capua y De Curtis, en un programa que busca combinar divulgación musical con grandes obras del repertorio clásico.