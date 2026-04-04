David Marcelo Soley presenta la tercera edición de su novela de fantasía “El castillo de Sophia”

David Marcelo Soley está presentando la tercera edición de “El castillo de Sophia”, su primera novela que fue escrita en 2024 y publicada el año pasado por la editorial Thoth Libros.

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Se trata de una novela de fantasía, horror cósmico y romance oscuro, que nació inspirada en videojuegos como Resident Evil 1, Elden Ring y Dark Souls 3; libros como Carmilla y Fuego y Sangre; además de los mangas Soul Eater y Berserk.

En este libro, David Marcelo Soley ofrece un recopilatorio de cartas, reportes, memorias y diarios, todos correspondientes a habitantes de las tierras oscuras, dominios malditos en donde transcurren los eventos de la trama.

“A través de estos documentos se cuenta la historia de un mundo azotado por el mal y la guerra de una sombra que se avecina”, detalló el autor a través de un comunicado.

Saga literaria y videojuego en desarrollo

Agregó que esta novela es la primera de la saga de Los Mundos Ocultos, que va a reunir a cinco libros de diversos estilos ambientados en un mismo universo, así como un videojuego de rol (RGP) llamado “Manía nocturna”, el cual está en desarrollo.

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La sinopsis del libro señala que en un mundo gobernado por dioses caídos, demonios y magos oscuros, se alza la Academia de las Artes Oscuras, una fortaleza escondida en un bosque maldito, donde se entrelazan profecías, conspiraciones cósmicas y rituales prohibidos.

“Esta novela explora la memoria de guerreros, brujas y seres inmortales, revelando la corrupción, la lujuria y el horror que gobiernan un universo destinado a la devastación ¿Podrá la esperanza encontrar su camino entre las sombras?“, añade.

David Marcelo Soley es autor, músico y productor. Comenzó su carrera musical en bandas de metal y rock, pero desde el año 2018 lleva adelante el proyecto solista Yung Lucy, con el que ha publicado cinco álbumes hasta 2024.

Los interesados en adquirir el libro pueden contactar al (0984) 022-397 o al Instagram @sangresasha. También en YouTube hay pequeños fragmentos en formato de audio. El libro no es apto para menores de 18 años, ya que contiene material explícito y violencia gráfica.