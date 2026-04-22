Día del Libro: estas son las actividades que se preparan para celebrar esta fecha

El Día Internacional del Libro fue establecido por la Unesco en el año 1995 con los objetivos de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Paraguay no está ajeno a la celebración de esta fecha y hay varias actividades que se realizarán en este marco.

El Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary) realizará este jueves una celebración, a partir de las 17:00, en los espacios de la Biblioteca y el Patio. La celebración estará enmarcada en la tradicional fiesta catalana del Saint Jordi, con libros y rosas.

Habrá encuentros entre escritores y lectores, una gratiferia de libros usados y círculos de lectura.

También este sábado, en el Centro Cultural de España, se pondrá en marcha el Club de Lectura “Letras Iberoamericanas”, que se llevará a cabo cada último sábado del mes, hasta noviembre, en la Biblioteca Las Sinsombrero.

Será de 16:00 a 19:00 y estará moderado por Ofelia Sanglas. Los cupos para este encuentro ya se encuentran agotados.

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En el Centro Cultural Punto Divertido (México 1144), este jueves a las 18:00 se hará la presentación del proyecto para la Creación de una Sociedad de Lectores, bajo la dirección de Aníbal Saucedo Rodas. Este espacio apunta a compartir miradas y descubrir nuevas voces en torno a la lectura.

“Unamos nuestras voces para rendir homenaje al libro y dar vida a una comunidad que crecerá página a página, inspirando cultura, reflexión y pertenencia”, destacaron desde el centro cultural.

“Libros para llevar” se denomina la actividad que ofrecerá este jueves la Biblioteca Municipal de Asunción “Augusto Roa Bastos”, en la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant). De 7:00 a 19:00, el público podrá visitar la biblioteca, participar de una jornada de lectura y llevarse un libro de obsequio.

El Centre Català d’Asunción también celebrará esta fecha recordado la feria de Saint Jordi. “Una rosa, por un libro” se denomina la actividad que se realizará este sábado 25, desde las 9:00, en la Plaza Uruguaya (25 de mayo y México).

“Recorré los stands de librerías, conocé autores, descubrí nuevas lecturas y celebrá la cultura en comunidad”, destacaron en relación a este evento. Será de acceso libre y gratuito.

De igual manera, este sábado de 10:00 a 14:00 en Leído Café (Distrito Perseverancia- Avda. Brasilia c/ Artigas), se revivirá la tradición catalana invitando a quienes se acerquen con un libro a intercambiarlo por una rosa o un libro donado.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del banco Itaú y Villandry Flores, busca “fomentar la circulación de historias, promover la lectura, y resignificar el valor de regalar desde un lugar más humano y cercano”, señalaron los organizadores.

Los niños también celebran al libro

En el Biblioteca Nacional del Paraguay (De las Residentas 820) este sábado 25 se realizará “Dónde nacen los cuentos”. La actividad también estará enmarcada en la celebración del Día del Libro y presentará un espectáculo de cuentacuentos a cargo de Amelí Schneider.

La propuesta, dirigida a niños y niñas, será a partir de las 10:00 con acceso libre y gratuito.

En el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), este sábado 25 de llevará a cabo el taller “Entre libros y colores”. La actividad está dirigida a niños de 6 a 11 años, impartida por Valeria Vega, invita a armar mediante manualidades la tapa y contratapa de los libros, así como las hojas que van adentro.

Los niños también comenzarán a escribir la historia que contendrá este libro. El acceso será gratuito, pero requiere de inscripción previa a través del formulario disponible en https://forms.gle/746zjGBz8dLE6jHc9. El taller será de 10:00 a 12:30 y el ICPA está ubicado en Juan de Salazar 310 y Artigas.