El Centro Cultural de España en Asunción celebró sus 50 años con una jornada abierta a la ciudad

El evento se desarrolló en la sede del centro cultural, conocido localmente como el Juan de Salazar o el Juande, con una programación que incluyó inauguraciones, recorridos, intervenciones artísticas, música en vivo y actividades abiertas a la ciudadanía, dando inicio a una agenda conmemorativa que se extenderá durante todo el 2026.

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Fundado el 19 de abril de 1976, el Centro Cultural de España en Asunción fue el primer centro cultural español en el exterior y dio origen a la actual Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que hoy cuenta con sedes en América Latina y África. Desde sus inicios, el espacio se consolidó como un punto de encuentro para la creación, el pensamiento y el intercambio cultural entre Paraguay y España.

La celebración del domingo tuvo como eje la reapertura del edificio, que presenta una serie de mejoras en su infraestructura. Entre ellas, la renovación del auditorio y de las salas de exposiciones, una nueva fachada inspirada en el centenario de la llegada de la artista Josefina Plá a Paraguay, la incorporación de un jardín vertical y la creación de un parklet exterior que amplía el espacio público hacia la vereda. También se suma un nuevo laboratorio orientado a la experimentación, la creación y la innovación dentro de la comunidad cultural.

La jornada comenzó con un acto de reapertura oficial y el canto de “cumpleaños feliz” con una colorida torta. Durante este momento, la actual directora del centro, Laura Mesa, y la exdirectora Eloisa Vaello destacaron el recorrido de la institución y su rol como espacio de encuentro. En sus palabras, el centro fue definido como un lugar vinculado a la libertad, el pensamiento, la convivencia y el trabajo con diversas comunidades a lo largo de estas cinco décadas.

Posteriormente, el público pudo recorrer las nuevas instalaciones y participar de distintas propuestas distribuidas en simultáneo. Entre ellas, la inauguración de la instalación “Orear: Nuevos vientos para imaginar el porvenir”, la exposición de tejidos de la artista Lides Samudio en la Biblioteca Las Sinsombrero y la presentación de un nuevo espacio que servirá como laboratorio creativo.

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Uno de los momentos participativos de la jornada fue la ceremonia de entierro de la Cápsula del Tiempo en el patio del centro cultural, una iniciativa que reunió objetos, documentos y testimonios aportados por artistas, vecinos y público en general, con el objetivo de preservar una memoria del presente cultural para las futuras generaciones.

Ya en la noche, la jornada tuvo su momento cumbre con la presentación de la banda del clarinetista español Nacho Mastretta, quien vino con Coke Santos y Marina Sorin, quienes en un intercambio constante de instrumentos, pusieron a la gente a bailar e involucrarse.

Luego vino Purahéi Soul, el emblemático dúo paraguayo integrado por Jenni Hicks y Miguel Narváez, esta vez en compañía de la trompetista Mar Pérez. Un hermoso momento se vivió con el cruce entre españoles y paraguayos para hacer “Aju nderendápe”.

En paralelo, en tres grandes paelleras se alistaba uno de los platos típicos de España. Así, de la mano del cocinero Daniel Marco Arco, la ciudadanía disfrutó de diferentes tipos de paellas, mientras sonaba la música y la celebración continuaba.

El inicio de las celebraciones

Esta celebración marca el inicio de un año de actividades conmemorativas que buscarán poner en diálogo la memoria institucional con las prácticas culturales actuales, proyectando también nuevas formas de creación y participación en el futuro.

En el marco de esta programación especial, el Centro Cultural de España en Asunción presentará el martes 21 de abril a las 19:30 el espectáculo “Leira”, de la compañía Nova Galega de Danza.

La propuesta, que se realizará en el auditorio con acceso libre hasta completar aforo, combina danza contemporánea y tradicional para explorar la relación entre el cuerpo y la tierra, tomando como eje la cultura gallega y el trabajo en el campo.

Dirigida artísticamente por Jaime Pablo Díaz, con coreografía de Iker Gómez, la obra pone en el centro la figura femenina y construye una atmósfera que dialoga entre tradición y contemporaneidad, a través de movimientos inspirados en las labores agrícolas y una puesta escénica que remite a los paisajes rurales.