Día del Libro: las obras que están pegando el salto a la pantalla en este 2026

El cine y la literatura han mantenido un estrecho vínculo desde hace más de cien años. A esto se sumó luego la televisión, recurriendo también a obras literarias para convertirlas en series o miniseries.

En esta nota, te contamos cuáles son algunas de las propuestas que en este año 2026 están llegando a la pantalla, como películas o series, teniendo como base a una obra literaria.

“Cumbres borrascosas”

La obra de la escritora británica Emily Brontë, publicada por primera vez en 1847, llegó en febrero a los cines en una versión adaptada y dirigida por la cineasta británica Emerald Fennel.

Margot Robbie y Jacob Elordi dieron vida al tormentoso romance entre Catherine Earnshaw y Heathcliff en “Cumbres borrascosas”, provocando un incremento de las ventas de esta novela en las librerías locales.

“No te olvidaré”

En marzo pasado llegó a las salas esta película basada en la obra homónima de Coleen Hoover, una exitosa escritora estadounidense contemporánea, autora también de “Romper el círculo”.

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La película es un drama romántico dirigido por Vanessa Caswill, que presenta a una mujer que tras salir de la prisión busca recomponer su vida y entrar en contacto con su hija, pero se enfrenta a la resistencia de los amigos y padres de su ex pareja. Maika Monroe, Tyriq Withers, Bradley Withford y Lauren Graham interpretan el reparto de la versión cinematográfica.

“Proyecto Fin del Mundo”

La película “Proyecto Fin del Mundo” sigue conquistando al público de todo el mundo a través de la entrañable conexión generada entre Ryland Grace, el personaje interpretado por Ryan Gosling, y Rocky, una peculiar roca espacial interpretada por el titiritero James Ortiz.

La película dirigida por Phil Lord y Christopher Miller está basada en la novela homónima del escritor estadounidense de ciencia ficción Andy Weir, publicada originalmente en 2021. El autor, quien además es ingeniero informático, publicó anteriormente la novela “El marciano”, que también fue llevada con éxito a la gran pantalla.

“Narciso”

La novela “Narciso”, del escritor paraguayo Guido Rodríguez Alcalá, está inspirada en el asesinato del locutor Bernardo Aranda y la persecución a los homosexuales durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

El cineasta paraguayo Marcelo Martinessi tomó esta obra literaria como inspiración crear la película homónima que llegó a los cines locales el pasado 9 de abril, tras conquistar el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci) luego de su estreno en la Berlinale.

Diro Romero, Manuel Cuenca, Margarita Irún y Arturo Fleitas encabezan el reparto de esta producción ambientada en Asunción a finales de la década de 1950.

“La casa de los espíritus”

Este 29 de abril, en la plataforma Prime Vídeo, se estrenará la serie basada en la célebre novela homónima de la escritora chilena Isabel Allende.

Bajo la dirección de Francisca Alegría y Andrés Wood, a lo largo de ocho episodios “La casa de los espíritus” recorrerá las vidas de tres mujeres revolucionarias y resilientes: Clara, la abuela; Blanca, la hija; y Alba, la nieta; a lo largo de medio siglo en un país conservador.

Alfonso Herrera, Dolores Fonzi y Nicole Wallace encabezan el reparto de esta producción.

“La venganza viste de Prada”

En unos días más llega a los cines “El diablo viste a la moda 2″, una película inspirada en la saga literaria iniciada por la escritora estadounidense Lauren Weisberger en 2003.

Al parecer, este nuevo largometraje protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt no es una adaptación fiel del segundo libro de la saga, titulado “La venganza viste de Prada”, pero toma algunos elementos de esta novela publicada en 2013.

“La Odisea”

El poema épico atribuido al escritor griego Homero, “La Odisea”, llegará en este 2026 a la gran pantalla, en una adaptación a cargo del reconocido cineasta británico Christopher Nolan. Se estima que la obra data del siglo VIII A.C. y relata las aventuras de Odiseo en su camino de regreso a su casa en la isla de Itacá, luego de la guerra de Troya.

La película estará protagonizada por Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway, prometiendo un gran despliegue visual y sonoro. Su estreno en Paraguay está previsto para el próximo 16 de julio.

“Sensatez y sentimientos”

Para el próximo mes de octubre está previsto el estreno de una nueva adaptación fílmica de “Sensatez y sentimientos”, la novela de la escritora británica Jane Austen publicada en 1811.

Georgia Oakley dirige el largometraje y la adaptación estuvo a cargo de Diana Reid. El reparto está conformado por Daisy Edgar-Jones, Caitríona Balfe y Bodhi Rae Breathnach.

La obra de Austen presenta la historia de las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, su viaje para encontrar al amor, superar el desamor y la pobreza con gracia y madurez.

“El gato ensombrerado”

Para el próximo mes de noviembre está previsto el estreno de “El gato con sombrero”, una adaptación cinematográfica del famoso libro infantil del escritor y caricaturista estadounidense Dr. Seuss, “El gato ensombrerado”.

La trama de esta película animada, dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, presentará al Gato enfrentando la difícil tarea de animar a Gabby y Sebastián, una pareja de hermanos que están luchando con su mudanza a un nuevo pueblo. Esta podría ser la última oportunidad de este agente del caos para demostrar su valía...¡o perder su sombrero mágico!

“Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”

También para el mes de noviembre está previsto el estreno de “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, una película basada en la novela homónima de la escritora estadounidense Suzanne Collins.

El libro fue publicado en el 2025 y se constituye en la segunda parte de la precuela de la trilogía original de Los juegos del hambre. La trama está enmarcada en la quincuagésima edición de los juegos y el miedo amenaza a los distritos de Panem.

En el Distrito 12, Haymitch Abernathy intenta no pensar demasiado en sus probabilidades, pero cuando resulta elegido todos sus sueños se rompen en pedazos. Va a ser separado de su familia y de su amada. Será enviado al Capitolio con otros tres tributos del distrito y buscará desafiar las expectativas acerca de su participación en los juegos.

Francis Lawrence dirige esta película que estará protagonizada por Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Elle Fanning, entre otros.

“Harry Potter”

Para el 25 de diciembre está previsto el estreno de la serie basada en la célebre saga literaria de la escritora británica J.K. Rowling, “Harry Potter”. La primera temporada de la serie, escrita y dirigida por Francisca Gardiner, se titulará como el primer libro de la saga: “Harry Potter y la piedra filosofal”.

La producción, a cargo de HBO, presentará a un reparto encabezado por Dominic McLoughlin, como Harry Potter; Alastair Stout, como Ron Weasley y Arabella Stanton, como Hermione Granger. También actuarán John Lithgow, Nick Frost, entre otros.