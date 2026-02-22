“Cumbres borrascosas”: un clásico reimaginado

En el año 1847, la escritora británica Emily Brontë publicó Cumbres borrascosas, presentando una historia acerca de dos familias que vivían en los páramos de Yorkshire. Esta fue su única novela, pero le permitió ser recordada hasta hoy en día por su trabajo literario, junto con el de sus hermanas Charlotte y Anne.

Desde 1920, en los tiempos que aún el cine era mudo, Cumbres borrascosas tuvo varias adaptaciones. Esta nueva propuesta, que acaba de llegar a los cines, es de la cineasta británica Emerald Fennell, quien ha presentado anteriormente aclamadas producciones como Hermosa venganza y Saltburn.

“Siempre he tenido una respuesta física a este libro. Lo infinitamente maravilloso de Cumbres borrascosas es, en realidad, Emily Brontë y quién era ella como artista. Era una poeta trascendentalmente genial y su obra conecta de una manera que muy pocas cosas lo hacen”, afirma Fennel, en una entrevista promocional de la película, acerca del impulso que tuvo para llevar esta historia a la pantalla.

“Quería crear algo que se aproxime a la sensación que me había producido la primera vez que lo leí, resumiendo las cosas del libro que me parecían emocionantes y subversivas, las cosas que siguen haciendo sentir algo a la gente dos siglos después. Como me encanta el libro, me emocionaba ver si podía hacer una versión que yo aceptara como fan”, agrega la cineasta.

También sostiene que esta “era una excusa descarada para trabajar con todos los que quiero tanto”. En este equipo, por ejemplo, sumó a la actriz Margot Robbie (“Barbie”), quien ya había colaborado con ella como productora de sus dos filmes anteriores.

La actriz y productora recuerda que, cuando le llegó el guion de Fennel, aún no había leído la novela de Emily Brontë, por lo que decidió que esa versión del guion sea su primera aproximación a la historia.

“Entonces, leí el guion y fue mi primera experiencia con Cathy, Heathcliff y este mundo. Verdaderamente no tenía ideas preconcebidas, salvo el tener conocimiento de que se trata de un clásico de la literatura. Y el estilo de escritura de Emerald –ya sea una historia de amor o de venganza, sea lo que sea lo que escriba– es muy apasionante y está tan bien estructurada. Es una guionista realmente genial”, expresa Robbie.

Cuenta además que, al leer las líneas de Cathy, pensaba que sería genial para la actriz que fuera a interpretar este personaje, por lo que tuvo el impulso de plantearle a Emerald la posibilidad de encarnar este rol.

“Quería que la decisión fuera de Emerald. No quería precipitarme y enamorarme demasiado del papel como actriz sin haber hablado antes con Emerald, supongo. Y, sinceramente, fue una conversación bastante rápida”, recuerda.

Sostiene que tras el sí de la directora, estaba ansiosa por la oportunidad de trabajar con ella frente a la cámara.

Para interpretar a Heathcliff, según afirma Fennel, se necesitaba “un actor que pudiera hacernos amar a alguien que no es fácil de amar”, ya que se trata de un personaje que está siempre a la defensiva, es colérico, cruel y peligroso. Y esa respuesta la encontró en el actor australiano Jacob Elordi, actualmente nominado al Óscar por su trabajo en Frankenstein.

“Heathcliff es el marginado original. Le gritan y golpean; es un rechazado por su padre y por el mundo en general. Desde el principio, está preparado para el impacto en cualquier momento, por lo que su físico es protector, encogido”, señala Elordi acerca de su personaje.

El actor destaca que la forma en que se construyó el set de filmación estuvo acorde al mundo frío y aislado que Heathcliff conocía.

“Cathy fue la única fuente de luz o calor, pero, aun así, le decían que no pertenecía a su mundo. Después de regresar a Cumbres borrascosas, él se mantiene erguido. Tiene autonomía, su ropa le favorece. Tiene dinero, lo que le convierte en igual a ellos. Fue un buen arco dramático para interpretar”, añade.

Elordi destaca además el trabajo artesanal que hubo en la creación de los vestuarios y los sets de la película. “Todo fue creado a mano por artistas y artesanos talentosos”, exclama.

En este sentido, Fennel destaca las ventajas de haber filmado al estilo de “la vieja escuela”.

“Todo está hecho a mano y filmado con cámara. Lo divertido de crear algo desde cero, y la razón por la que queríamos hacer una película al estilo de los estudios de antaño, es que puedes decidirlo todo, incluso dónde van las ventanas para poder controlar la luz y crear tus tomas desde el principio”, resalta la directora.

También subraya la posibilidad de poder pensar en los pequeños detalles del vestuario de los actores con mucha antelación, en un estrecho trabajo colaborativo con la diseñadora de vestuario Jacqueline Durran y la diseñadora de producción Suzie Davies.

El reparto de esta producción también incluye a Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell.