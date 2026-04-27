“Murió por la patria”: Un volumen reúne registros de soldados paraguayos fallecidos en la Guerra del Chaco

La presentación de Murió por la Patria, obra de Fabián Chamorro Torres y Maximiliano Ayala, se realizará el martes 28 de abril a las 19:30 en la Biblioteca del Congreso Nacional, con la participación de José Ayala, quien estará a cargo de comentar el volumen editado por el sello Centauro.

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El libro reúne información correspondiente a más de cinco mil soldados paraguayos fallecidos durante la Guerra del Chaco, conflicto desarrollado entre 1932 y 1935. A partir de esta recopilación, los autores proponen una reconstrucción histórica centrada en la identificación de los combatientes y en la verificación de sus datos personales y circunstancias de fallecimiento.

El material, que supera las ochocientas páginas, fue elaborado mediante el relevamiento de registros oficiales de defunción provenientes de la Dirección del Registro del Estado Civil. Esta base fue complementada con información obtenida de periódicos de la época conservados en la Biblioteca del Congreso Nacional y en la Biblioteca Nacional.

A través del cruce de fuentes civiles y hemerográficas, la investigación busca ordenar información que permanecía dispersa, permitiendo establecer correspondencias entre documentos oficiales y publicaciones periodísticas. Este proceso permitió confirmar los datos de cada persona incorporada al volumen.

La publicación también plantea un acercamiento a la memoria histórica desde la recopilación de nombres y registros que no siempre forman parte de los relatos tradicionales sobre la Guerra del Chaco. En ese marco, el libro reúne documentación que contribuye al resguardo de archivos vinculados al conflicto.

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Al finalizar la actividad, los autores firmarán ejemplares para el público asistente.