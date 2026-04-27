Música
27 de abril de 2026 a la - 15:20

Orquesta y Banda Sinfónica de la Policía Nacional abren temporada con concierto gratuito

Cuatro músicos de la Policía Nacional en uniforme azul celeste tocan saxofones durante un ensayo en un auditorio.
La Banda de Músicos de la Policía Nacional se preparan para su primer concierto del 2026.Gentileza

La Orquesta Sinfónica y la Banda Sinfónica de la Policía Nacional anuncian su primer concierto de temporada, que se realizará en el Teatro Municipal con acceso libre y gratuito.

Por ABC Color

El concierto se llevará a cabo el martes 28 de abril de 2026, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, en Asunción, con la participación de la Orquesta Sinfónica y la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, bajo la dirección del subcomisario maestro Óscar Barreto Román y con la presencia del director invitado italiano Luca Testa.

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La propuesta forma parte de la apertura de temporada de la institución musical dependiente de la Policía Nacional y presenta un programa que incluye obras del repertorio sinfónico internacional y piezas vinculadas al acervo musical. El concierto se estructura en dos partes, a cargo de la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica, respectivamente, y un cierre conjunto.

La programación reúne composiciones de autores como Franz Liszt, Von Suppé, Gioachino Rossini, Camille Saint-Saëns, Pietro Mascagni, Vincenzo Bellini, Piotr Ilich Tchaikovsky y Arturo Márquez, junto a obras de compositores vinculados a la región. La selección incluye oberturas, piezas sinfónicas y fragmentos del repertorio lírico.

Judith Gutiérrez, vestida con camisa azul y insignias, toca un oboe con expresión concentrada en sala de ensayo.
Una de las integrantes de la Banda de Músicos de la Policía Nacional.

En la segunda parte del concierto participarán como solistas las cantantes Gloria del Paraguay y Rosa Virgili, quienes interpretarán obras del repertorio lírico junto a la Orquesta Sinfónica. La dirección de esta sección estará a cargo del maestro Luca Testa, invitado para la ocasión.

La realización del concierto también remite a la relación histórica entre Paraguay e Italia en la formación de la institución musical, a partir de la influencia de los primeros directores Salvador Dentice y Nicolino Pellegrini, quienes participaron en sus inicios. En ese marco, la actividad cuenta con el apoyo de la Embajada de Italia y de la Fundación Gloria Internacional.

El acceso al concierto será libre y gratuito, sujeto a la capacidad de la sala.