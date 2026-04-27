Orquesta y Banda Sinfónica de la Policía Nacional abren temporada con concierto gratuito

El concierto se llevará a cabo el martes 28 de abril de 2026, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, en Asunción, con la participación de la Orquesta Sinfónica y la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, bajo la dirección del subcomisario maestro Óscar Barreto Román y con la presencia del director invitado italiano Luca Testa.

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La propuesta forma parte de la apertura de temporada de la institución musical dependiente de la Policía Nacional y presenta un programa que incluye obras del repertorio sinfónico internacional y piezas vinculadas al acervo musical. El concierto se estructura en dos partes, a cargo de la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica, respectivamente, y un cierre conjunto.

La programación reúne composiciones de autores como Franz Liszt, Von Suppé, Gioachino Rossini, Camille Saint-Saëns, Pietro Mascagni, Vincenzo Bellini, Piotr Ilich Tchaikovsky y Arturo Márquez, junto a obras de compositores vinculados a la región. La selección incluye oberturas, piezas sinfónicas y fragmentos del repertorio lírico.

En la segunda parte del concierto participarán como solistas las cantantes Gloria del Paraguay y Rosa Virgili, quienes interpretarán obras del repertorio lírico junto a la Orquesta Sinfónica. La dirección de esta sección estará a cargo del maestro Luca Testa, invitado para la ocasión.

La realización del concierto también remite a la relación histórica entre Paraguay e Italia en la formación de la institución musical, a partir de la influencia de los primeros directores Salvador Dentice y Nicolino Pellegrini, quienes participaron en sus inicios. En ese marco, la actividad cuenta con el apoyo de la Embajada de Italia y de la Fundación Gloria Internacional.

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El acceso al concierto será libre y gratuito, sujeto a la capacidad de la sala.