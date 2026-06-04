FIL Asunción 2026: estos son los escritores recibirán el Premio Autor del Año

La décima FIL Asunción sigue en marcha hasta este domingo en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González de Santacruz). La CLAP anunció hoy que Feliciano Acosta y Lita Pérez Cáceres serán distinguidos con el Premio Autor del Año.

La entrega de este reconocimiento, que consistirá en una obra creada especialmente por el artista plástico argentino Mario Lange, se llevará a cabo este domingo 7 de junio a las 20:00 en el acto de clausura de la FIL Asunción.

“El Premio CLAP al Autor del Año fue creado para distinguir a un escritor y a una escritora por su trayectoria y esfuerzo en favor de que nuestro país sea un país de lectores”, indicó la organización, a través de un comunicado.

En este sentido, desde la CLAP destacaron que Feliciano Acosta es un poeta paraguayo y docente de lengua guaraní, nacido en el año 1943, reconocido por su poesía concisa y simbólica.

Es autor de obras fundamentales como “Ñe’ẽ ryryi” (1983) y “Ka’i Rekovekue” (1994), y de recopilaciones de mitos como “Ka’i rekovekue” y “Mombe’ugua’u”.

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Acosta también fue distinguido como Personaje del Año 1994 por su aporte a la cultura bilingüe, y la Universidad Autónoma de Encarnación lo reconoció como Doctor Honoris Causa por su defensa del guaraní.

Con relación a Lita Pérez Cáceres, la CLAP señaló que nació en Asunción en 1940 y es una de las voces más sólidas del cuento paraguayo contemporáneo, periodista y docente.

Es autora del recordado cuento “El Muñeco de Nieves”, que aborda identidad y trauma en la revolución de 1947. En su libro “Locas de amor” explora con humor y crudeza las luchas de las mujeres frente a la pobreza y el abuso, mientras que su antología “Cuentos Crueles” (2012) reúne piezas emblemáticas como “El Dios del olvido” y “Cárcel de arena”.

Cáceres es además la primera escritora paraguaya traducida al chino, con cuentos publicados en la revista Literatura y Arte del Extranjero de Beijing.

Una pintura especialmente realizada por Mario Lange

Ambos escritores recibirán el domingo una obra realizada por Lange, quien vino exclusivamente a nuestro país para pintar el premio. El artista, nacido en la localidad argentina de Entre Ríos, es escultor, muralista y pintor. Ha realizado más de 1200 murales en comunidades educativas.

La FIL Asunción puede ser visitada este jueves de 9:00 a 21:00, el viernes y sábado de 9:00 a 22:00 y el domingo de 11:00 a 21:00. El acceso es libre y gratuito.