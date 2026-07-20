Clima
20 de julio de 2026 a la - 19:41

Estos son los departamentos en zona de tormentas para esta noche

Gif lluvia en la ruta.
Imagen ilustrativa: lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo para esta noche. La zona afectada corresponde a la Región Oriental del país.

Por ABC Color

Según la DMH, para este lunes aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.

Al respecto detallan que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas.

La zona de cobertura del aviso meteorológico corresponde a la Región Oriental.

Mapa meteorológico de Paraguay con datos sobre temperaturas y pronósticos de tormenta.
Aviso de la DMH.

Departamentos afectados

De momento son seis los departamentos afectados:

  1. Centro y sur de San Pedro
  2. Este de Cordillera
  3. Caaguazú
  4. Centro y este de Caazapá
  5. Centro y este de Itapúa
  6. Alto Paraná

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