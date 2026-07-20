Estos son los departamentos en zona de tormentas para esta noche

Según la DMH, para este lunes aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.

Al respecto detallan que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas.

La zona de cobertura del aviso meteorológico corresponde a la Región Oriental.

Departamentos afectados

De momento son seis los departamentos afectados:

Centro y sur de San Pedro Este de Cordillera Caaguazú Centro y este de Caazapá Centro y este de Itapúa Alto Paraná

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