FIL Asunción 2026: charla con Daniel H. Wilson y diversos lanzamientos literarios

La FIL Asunción sigue con una importante concurrencia en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González de Santacruz). A partir de hoy estará presente el escritor estadounidense Daniel H. Wilson, quien ofrecerá una charla a las 19:00, en el stand de la Embajada de Estados Unidos y el CCPA.

“Science Fiction Destroys the World… Science Builds It!” (La ciencia ficción destruye el mundo...La ciencia lo construye) se titula este encuentro, en el que el escritor y doctor en Robótica explorará cómo la investigación científica rigurosa puede dar vida a narrativas de ciencia ficción más creíbles, innovadoras y fascinantes.

El encuentro será en inglés con interpretación y se repetirá este viernes a las 15:00, en el George Washington Conference Room.

Durante su presencia en nuestro país, el autor estadounidense también acompañará el sábado la lectura de su novela “Hole in the Sky”. Esto será a las 18:00 en el stand de la Embajada de Estados Unidos y el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).

Wilson es ciudadano de la nación Cherokee y autor de múltiples bestsellers del New York Times, entre ellos los thrillers tecnológicos “Robocalypse”, “The Clockwork Dynasty” y “The Andromeda Evolution”, una secuela autorizada del clásico de Michael Crichton.

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De binomios K9 a confesiones de políticos

La FIL Asunción albergará este jueves a diversos lanzamientos como el libro “Dejando huellas. Historias de binomios K9″, en el que Pabla Thomen reúne 27 historias de perros de servicio junto a sus guías K9, pertenecientes a diversas instituciones como la Senad, los carabineros de Chile y la Agrupación Especializada.

La presentación del libro, publicado bajo el sello de Intercontinental Editora, será a las 20:00 en el auditorio Elvio Romero. La presentación del material estará a cargo de Blanca López.

También este jueves a las 19:00, en el stand 90 de la FIL Asunción, se realizará la presentación del libro “Los consejos del zombie”, escrito por el economista y psicólogo Wilberto Otazú Franco. El mismo propone una guía disruptiva para la transformación personal y el bienestar integral.

En la jornada también se presentará el libro de la obra teatral “Confesiones de un político”, escrita por Nelson Aguilera. El acto será a las 18:00, en el auditorio Elvio Romero, con palabras de la escritora Delfina Acosta.

Otro material que será presentado este jueves es “Cautivados por el pasado. Historiadores y escrituras de la historia en el Paraguay”, de Liliana M. Brezzo y Ricardo Scavone Yegros.

El acto será a las 19:00 en el auditorio María Elena Sachero, con palabras de Guido Rodríguez Alcalá y Gustavo Acosta.

“Telarium” es otro de los libros que será presentado este jueves en el marco de la FIL Asunción. Se trata de un material, escrito por Rossana Martínez, que aborda cómo la neurociencia puede transformar la comunicación no verbal en entrevistas y encuentros personales.

El lanzamiento será a las 20:00, en el auditorio María Elena Sachero. La presentación estará a cargo de Lilian Demattei y contará con música en vivo a cargo de Nimia Sosa.

Este jueves, la FIL Asunción estará abierta de 9:00 a 21:00. El acceso es libre y gratuito.