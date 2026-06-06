FIL Asunción 2026: Día de las Naciones y diversos lanzamientos en la penúltima jornada de la feria

La Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción 2026 tendrá hoy su penúltima jornada en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González de Santacruz). De 9:00 a 22:00, ofrecerá diversas actividades y también ofertas en sus más de 100 stands.

Hoy desde las 15:00, en el George Washington Conference Room, se celebrará el Día de las Naciones. La apertura estará a cargo de Fabrizio Zucchini y Karina Hugo, en representación de la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP).

La actividad incluirá la proyección de la película argentina “El día que me quieras. El viaje de Gardel”, una película animada para toda la familia.

También se proyectará el documental “Imparables”, de la mano de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y habrá un show de Hip-Hop con la organización Breaking Deportivo.

Igualmente a las 15:00 se tendrá el panel “Freedom to Lead”, con Teresita Regis y Fabrizio Zucchini, en el auditorio Elvio Romero. Al mismo tiempo, en el auditorio del MEC habrá mini talleres sobre lenguas indígenas.

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A las 16:00, en el auditorio Elvio Romero, se tendrá un encuentro con la escritora Melitta Santos denominada “Cuentos que inspiran- Valentía”. En paralelo, en el stand de Santillana habrá una firma de libros de “El diente perdido”, de Verónica Abente.

Entre las actividades destacadas de este sábado se encuentra el lanzamiento del libro-álbum del cantante Ricardo Flecha. El acto será a las 18:00, en el auditorio Elvio Romero, que estará acompañado por un recital del artista.

Otro de los lanzamientos de la jornada será el libro “Los hombres que desaparecían los viernes. Mis 100 citas de Tinder”, de Eduardo Quintana. El acto de presentación será a las 19:00, en el auditorio Elvio Romero, con palabras de Carlos Martini.

Se trata de una novela que explora las formas actuales de establecer vínculos, a través de la historia de Alejandro, quien documenta durante 18 meses su experiencia en la aplicación Tinder como si fuera una bitácora de supervivencia urbana.

“La novela dialoga con debates globales sobre tecnología, vínculos y vigilancia emocional, pero desde una sensibilidad profundamente paraguaya”, destaca un comunicado con respecto a este material, editado por Servilibro.

Otros libros que se presentarán en la fecha son: “Cocina de inmigrantes”, “La esclavitud en los yerbales del Alto Paraná”, “Entre todos 11″ y “Cultura familiar deportiva”.