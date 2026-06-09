“Integración”, la muestra colectiva que rendirá homenaje a Lilia Ángela Ces en el CCPA

“Integración” se denomina la muestra que desde este miércoles 10 hasta el próximo 18 de junio ocupará la Galería Agustín Barrios del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos). La exposición es organizada por Horacio Guimaraens y busca rendir homenaje a Lilia Ángela Ces, una figura fundamental para muchos artistas visuales, ya que fue fundadora del espacio Arte Reunido.

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Según destacaron desde la organización de la muestra, Lilia Ángela Ces “dejó una profunda huella dentro de la escena artística nacional, tanto por su acompañamiento cercano a los artistas como por su sostenido compromiso con la promoción cultural y las artes visuales en Paraguay”.

Señalaron además que este homenaje adquiere un significado especial al realizarse en el CCPA, donde la homenajeada se desempeñó durante varios años como directora de la Biblioteca Roosevelt.

El legado de Arte Reunido

Con respecto a Arte Reunido recordaron que surgió en 2011 como una plataforma impulsada por Lilia Ces, inicialmente concebida como una galería virtual orientada a la difusión, promoción y comercialización del arte contemporáneo paraguayo.

“Con el tiempo, el proyecto se transformó en un espacio físico de integración entre artistas emergentes y consolidados, promoviendo exposiciones colectivas, talleres, conversatorios y actividades culturales que fortalecieron los vínculos dentro del circuito artístico nacional”, agregaron.

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Indicaron además que Arte Reunido reunió a numerosos artistas visuales paraguayos en una plataforma abierta y plural, además de impulsar proyectos de circulación cultural y exposiciones dentro y fuera del país.

Esta exposición reunirá obras de artistas que estuvieron vinculados históricamente a este espacio, así como otros creadores que se suman para celebrar el legado humano y cultural de Lilia Ángela Ces.

De la muestra participarán: Adriana Villagra, Beatriz Holden, Carina Aranda, Carla Ascarza, Claudia Maza, Desirée Palacios, Diana Rossi, Eugenia Ortigoza, Gloria Crespo, Gloria Valle, Horacio Guimaraens, Jorge Valladares, Juany Pereira, Luana Vera y Luz Cabrera.

También se podrán ver las obras de María Luisa Picasso, Mariela Monges, Martín Vallejos, Milena Molas, Nannina Gallupi, Norma Annicchiarico, Odila Benítez, Osvaldina Servián, Patricia Benítez, Patricia Rosales, Sandra Fioro, Silvia Torres y Teresa Bello.

El acto inaugural de la muestra será a las 19:30. Luego podrá visitarse de 10:00 a 16:00, con acceso libre y gratuito.