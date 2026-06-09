Literatura
09 de junio de 2026 a la - 12:00

“Integración”, la muestra colectiva que rendirá homenaje a Lilia Ángela Ces en el CCPA

Obra artística con fondo espacial, galaxias y un planeta, junto a figura abstracta de pájaro de papel y alambres.
Obra de Adriana Villagra que formará parte de la muestra en el CCPA.Gentileza

La muestra colectiva “Integración” será habilitada este miércoles 10 en la Galería Agustín Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA). La exposición reunirá obras de 28 artistas locales y apunta a rendir homenaje a Lilia Ángela Ces, creadora de Arte Reunido.

Por ABC Color

“Integración” se denomina la muestra que desde este miércoles 10 hasta el próximo 18 de junio ocupará la Galería Agustín Barrios del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos). La exposición es organizada por Horacio Guimaraens y busca rendir homenaje a Lilia Ángela Ces, una figura fundamental para muchos artistas visuales, ya que fue fundadora del espacio Arte Reunido.

Lea más: Norma Ortega, la OSCA y la Orquesta Juvenil del CCPA: tres conciertos para disfrutar este martes

Según destacaron desde la organización de la muestra, Lilia Ángela Ces “dejó una profunda huella dentro de la escena artística nacional, tanto por su acompañamiento cercano a los artistas como por su sostenido compromiso con la promoción cultural y las artes visuales en Paraguay”.

Señalaron además que este homenaje adquiere un significado especial al realizarse en el CCPA, donde la homenajeada se desempeñó durante varios años como directora de la Biblioteca Roosevelt.

El legado de Arte Reunido

Con respecto a Arte Reunido recordaron que surgió en 2011 como una plataforma impulsada por Lilia Ces, inicialmente concebida como una galería virtual orientada a la difusión, promoción y comercialización del arte contemporáneo paraguayo.

“Con el tiempo, el proyecto se transformó en un espacio físico de integración entre artistas emergentes y consolidados, promoviendo exposiciones colectivas, talleres, conversatorios y actividades culturales que fortalecieron los vínculos dentro del circuito artístico nacional”, agregaron.

Obra de Valladares presenta un gallo abstracto hecho con objetos cotidianos, en un entorno urbano vibrante.
La obra de Jorge Valladares combina elementos cotidianos en una representación colorida y urbana.

Indicaron además que Arte Reunido reunió a numerosos artistas visuales paraguayos en una plataforma abierta y plural, además de impulsar proyectos de circulación cultural y exposiciones dentro y fuera del país.

Esta exposición reunirá obras de artistas que estuvieron vinculados históricamente a este espacio, así como otros creadores que se suman para celebrar el legado humano y cultural de Lilia Ángela Ces.

Mujer mayor sonriente con cabello castaño oscuro y gafas, lleva blusa negra y collar, en un ambiente elegante.
Lilia Ángela Ces, durante un evento en el año 2014. La gestora cultural será recordada con esta muestra.

De la muestra participarán: Adriana Villagra, Beatriz Holden, Carina Aranda, Carla Ascarza, Claudia Maza, Desirée Palacios, Diana Rossi, Eugenia Ortigoza, Gloria Crespo, Gloria Valle, Horacio Guimaraens, Jorge Valladares, Juany Pereira, Luana Vera y Luz Cabrera.

También se podrán ver las obras de María Luisa Picasso, Mariela Monges, Martín Vallejos, Milena Molas, Nannina Gallupi, Norma Annicchiarico, Odila Benítez, Osvaldina Servián, Patricia Benítez, Patricia Rosales, Sandra Fioro, Silvia Torres y Teresa Bello.

Obras de Develdina Servián en un entorno natural bajo un cielo despejado, sin figuras humanas visibles.
Osvaldina Servián también será parte de esta exposición que busca revivir el espíritu de Arte Reunido.

El acto inaugural de la muestra será a las 19:30. Luego podrá visitarse de 10:00 a 16:00, con acceso libre y gratuito.