Norma Ortega, la OSCA y la Orquesta Juvenil del CCPA: tres conciertos para disfrutar este martes

En coincidencia con el Día Nacional del Arpa Paraguaya, la arpista Norma Ortega se presentará este martes en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA). El concierto denominado “Raíces que se escuchan”, se llevará a cabo en el marco del evento mensual ICPA Treff.

Para las 19:00 está prevista la presentación de la arpista, en el marco de esta actividad que cada mes reúne el arte, la cultura y la gastronomía.

Norma Ortega se ha consolidado como una de las voces más innovadoras en el panorama del arpa paraguaya. Su estilo se caracteriza por una constante e íntima búsqueda que entrelaza las estructuras folclóricas tradicionales con texturas modernas y de proyección universal.

A lo largo de este concierto, la arpista plasmará su profunda sensibilidad expresiva y calidez interpretativa a través de un viaje sonoro que rescata la memoria viva y la identidad paraguaya. Sus obras configuran un viaje sonoro que conecta la tierra, las vivencias afectivas y las raíces de nuestro patrimonio.

El Instituto Cultural Paraguayo Alemán- Goethe Zentrum está ubicado en Juan de Salazar 310 esq. Artigas. El acceso será libre y gratuito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Música del Paraguay para guitarra y orquesta” en el CCPA

La Orquesta de Cámara Juvenil del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) ofrecerá este martes su segundo concierto de la Temporada XXIII. Será a las 20:00 en el Teatro de las Américas (José Berges c/ Estados Unidos), con acceso libre y gratuito.

Bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Gilardi, la agrupación ofrecerá un programa titulado “Música del Paraguay para guitarra y orquesta”, con obras de W.A. Mozart, José Asunción Flores, Herminio Giménez y Javier Acosta Giangreco.

El guitarrista y compositor Javier Acosta Giangreco estará como solista invitado en este concierto de la Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA, formada hace más de dos décadas con las características de una orquesta-escuela, que ayuda a los músicos a insertarse en circuito profesional.

Actualmente la agrupación está integrada por Ana Sofía Gómez, Oscar R. Pino, Josías Ortega, Jonás Mendoza, Paula Saldívar, Dylan Santacruz, Brianna Báez y Victoria Centurión en violines; Lucas Rodríguez y Verónica Baglieri en violas; Giovanni Candia en cello; y Oscar E. Flores en contrabajo.

Sinfonía divertida con la OSCA

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) presentará este martes el segundo concierto de su ciclo en los barrios de Asunción. Esta vez la “Sinfonía divertida” llegará al barrio Bernardino Caballero.

El local de la Cooperativa Nuestra Señora del Carmen (Teodoro S. Mongelós y José E. Rodó) será el escenario de este concierto que se iniciará a las 20:00, con acceso libre y gratuito.

El maestro José Miguel Echeverría dirigirá a la OSCA en este concierto que tendrá como solistas a varios integrantes de la orquesta: percusión, trompetas, arpa paraguaya y canto.

El programa estará conformado por la Danza Eslava, de A. Dvorak; la Sinfonía de los juguetes, de J. Haydn, que tendrá una interacción especial con los niños; Cóppelia: Vals, de L. Délibes, y La máquina de escribir, de L. Anderson.

También se podrán escuchar Spanish flea, de Julius Wechter; Coronel Martínez, de Félix Pérez Cardozo; y Caturi Abente, de Prudencio Giménez.

El repertorio se completa con Mi guitarra y mi voz, de Luis Alberto del Paraná y Julio Jara; Bajo el cielo del Paraguay, de A. Ortiz Mayans y Luis Alberto del Paraná; y Cholí, de José Asunción Flores.

El concierto, que dedicará un segmento especial a la conmemoración del centenario de Luis Alberto del Paraná, será de acceso libre y gratuito.