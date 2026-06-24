Literatura
24 de junio de 2026 a la - 19:13

Día del libro paraguayo: estos son los títulos más vendidos en lo que va de este año

Grupo de jóvenes revisando libros en estantería en la FIL Asunción 2026, con ambiente acogedor y estantes llenos de publicaciones.
Adolescentes revisan libros en la FIL Asunción 2026. En el marco del Día del libro paraguayo, algunas librerías compartieron cuáles son sus títulos nacionales más vendidos en este año.Gentileza

El Día del libro paraguayo se recuerda este jueves 25 de junio. En el marco de esta celebración, establecida en el año 1980, consultamos con editores y responsables de librerías ¿cuáles son los libros paraguayos con más ventas en lo que va de este 2026?

Por Maripili Alonso

Cada 25 de junio se celebra el Día del libro paraguayo en coincidencia con la fecha en la que el historiador Ruy Díaz de Guzmán terminó de escribir “Anales del descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata”. La obra, también conocida como “La Argentina” y que data del año 1612, es considerada el primer libro paraguayo.

Actualmente, existe una vasta producción editorial nacional y se pueden encontrar títulos de diversas temáticas dentro de la oferta de libros paraguayos.

Vidalia Sánchez, de la editorial y librería Servilibro, afirmó que los libros más vendidos son aquellos que están incluidos dentro de los programas de los colegios.

“Felizmente el libro paraguayo, hoy día, se posicionó principalmente en las escuelas y en los colegios”, remarcó.

Estos son los cinco libros más vendidos en Servilibro, en lo que va de este año 2026:

‘El trueno entre las hojas’- Augusto Roa Bastos

Una de las obras más emblemáticas de Augusto Roa Bastos, ganador del Premio Cervantes 1989 y considerado el principal exponente de la literatura paraguaya.

Susy Delgado en evento literario, rodeada de libros, con ambiente cálido y colorido en homenaje a Augusto Roa Bastos.
"El trueno entre las hojas", de Augusto Roa Bastos.

‘La niña que perdí en el circo’ - Raquel Saguier

En esta célebre novela, publicada originalmente en 1987, plantea un encuentro entre una mujer adulta y la niña que fue, a lo largo de un recorrido por diversas situaciones de la vida.

Póster de libro 'La niña que perdí en el circo' de Raquel Sagüier, presentado en evento de Servilibro.
La editorial Servilibro destacó sus libros más vendidos, incluyendo 'La niña que perdí en el circo' de Raquel Saguier.

‘Mancuello y la perdiz’- Carlos Villagra Marsal

Portada del libro 'Mancuello y la Perdiz' en tonos morados, con título y nombre del autor claramente visibles.
Se exhiben los libros más vendidos de Servilibro, incluyendo 'Mancuello y la Perdiz'.

La novela “Mancuello y la perdiz”, de Carlos Villagra Marsal, también figura entre las obras más solicitadas. La obra, publicada originalmente en 1965, lleva al papel una historia mítica que le fue transmitida oralmente al autor como un “compuesto”.

‘Vagos sin tierra’- Renée Ferrer

Renée Ferrer sostiene su libro 'Vagos sin tierra' en un evento rodeada de libros y un póster publicitario.
Renée Ferrer muestra su libro 'Vagos sin tierra' en un evento realizado por la editorial Servilibro.

“Vagos sin tierra”, una novela de la prolífica escritora Renée Ferrer, también está entre los libros más solicitados. La publicación, aparecida originalmente en 1999, presenta la historia de una familia paraguaya del siglo XVII, que decide emigrar hacia el norte para colonizar tierra en poder de los indígenas. La obra refleja las vicisitudes por las que atravesaban los criollos.

‘Historia del Paraguay’- Mary Monte de López Moreira

Portada del libro 'Historia del Paraguay' con diseño en rojo, blanco y azul, destacando el título y el autor.
'Historia del Paraguay' de Mary Monte de López Moreira.

La historiadora Mary Monte de López Moreira reúne en este ejemplar diferentes episodios de la historia del Paraguay, desde el Neolítico hasta la transición a la democracia y el Mercosur.

En la librería y editorial El Lector también figuran, entre los títulos más vendidos, varias obras muy requeridas por los estudiantes. Entre los autores se destacan Gabriel Casaccia y Mario Halley Mora.

‘La babosa’ - Gabriel Casaccia

La novela de Gabriel Casaccia, publicada originalmente en el año 1952, está ambientada en la ciudad de Areguá y registra con detalles la vida cotidiana de diversos y llamativos personajes.

Gabriel Casaccia en la portada de su libro 'La Babosa', rodeado de elementos que destacan la importancia de la lectura.
Portada del libro 'La Babosa' del autor Gabriel Casaccia.

‘Amor de invierno’ - Mario Halley Mora

En esta novela publicada originalmente en 1992, Mario Halley Mora presenta una historia de amor entre un hombre y una mujer de avanzada edad. El enamoramiento mutuo provoca un gran impacto en el entorno familiar de cada de uno de ellos.

Mario Halley Mora en la portada de su libro 'Amor de invierno', expresando tranquilidad y cercanía al lector.
Portada de "Amor de invierno", la emblemática novela de Mario Halley Mora

‘El último supremo’ - Bernardo Neri Farina

El escritor y periodista Bernardo Neri Farina plasma en este libro, a modo de crónica, una investigación sobre la vida y los 35 años del gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner.

Portada del libro 'El Último Supremo' con fondo rojo y retrato de Stroessner en uniforme militar.
Portada de la sexta edición del libro 'El Último Supremo de Stroessner', con crónicas históricas sobre su figura.

‘Los exiliados’ - Gabriel Casaccia

Esta novela de Gabriel Casaccia, publicada originalmente en 1966, presenta a un grupo de exiliados políticos en la ciudad de Posadas, Argentina, que buscan retornar al Paraguay para echar al gobierno de turno.

Póster de la colección homenaje a Gabriel Casaccia, con títulos y diseño artístico en un ambiente de exhibición.
Exhibición de la colección homenaje a Gabriel Casaccia en El Lector muestra títulos destacados.

‘Cuentos, microcuentos y anticuentos’ - Mario Halley Mora

Este libro, publicado originalmente en 1987, reúne una serie de cuentos de distinta extensión. El autor propone temáticas diversas y se destacan principalmente dos obras: ‘La libreta de almacén’ y ‘Perrito’.

Póster de Mario Halley Mora en la presentación de su colección de cuentos, con diseño atractivo y colorido.
Se presenta la colección de cuentos microcuentos y anticuentos de Mario Halley Mora por El Lector.

El listado de los títulos más requeridos de la Librería y editorial Intercontinental está conformado por títulos de reciente publicación, así como obras de años anteriores que en este 2026 adquirieron una relevancia especial.

‘Narciso’ - Guido Rodríguez Alcalá

La novela de Guido Rodríguez Alcalá, basada en hechos reales ocurridos en Paraguay, adquirió este año una gran notoriedad a partir del estreno de la película homónima de Marcelo Martinessi. El libro fue publicado originalmente en el año 2016.

Mesa con libros destacados y una persona observando. Ambientación de librería con estanterías de fondo.
"Narciso", la novela de Guido Rodríguez Alcalá que inspiró al cineasta Marcelo Martinessi.

‘La épica de doña Mencía y don Hernando’ - Gustavo Laterza Rivarola

La obra ganadora del Premio Nacional de Literatura 2025 es una novela histórica basada en el relato de los lances de la caravana de doña Mencía Calderón de Sanabria, en su travesía desde España a Asunción a mediados del siglo XVI.

Portada del libro 'La épica de Doña Mencía y Don Hernando' con fondo rosa y una mujer en vestimenta tradicional.
El libro 'La épica de Doña Mencía y Don Hernando' de Gustavo Laterza Rivarola se exhibe en la librería intercontinental.

‘Algunas puertas nunca vuelven a cerrarse’ - Carlos Martini y Ana Martini

La novela recientemente publicada por los hermanos Carlos y Ana Martini está ambientada en la década de 1970. Es una obra que combina el suspenso y el drama, a partir de la investigación del asesinato de dos jóvenes.

Libro 'Algunas puertas nunca vuelven a cerrarse' de Carlos y Ana Martini, sostenido por una mano de fondo negro y texto blanco.
El libro 'Algunas puertas nunca vuelven a cerrarse' de Carlos y Ana Martini se presenta en la librería Intercontinental.

‘Dejando huellas. Historias de binomios K9′ - Pabla Thomen

Pabla Thomen vuelve a explorar el vínculo entre perros y humanos en este nuevo libro, que fue presentado recientemente en la FIL Asunción. El material recoge historias de caninos que trabajan al servicio de bomberos, policías, carabineros y otros efectivos, tanto en Paraguay como en Chile.

Pabla Thomen junto a su libro 'Dejando Huellas', rodeada de estanterías y un perro como mascota en el fondo.
Pabla Thomen presenta su libro 'Dejando Huellas' en la librería Intercontinental en Asunción.

‘Emilio Aceval. El sobreviviente de Acosta Ñu’- Mónica María Villalba de Kneup

Esta novela recorre la historia de Emilio Aceval, veterano de la Guerra de la Triple Alianza y sobreviviente de la batalla de Acosta Ñu. Este libro, publicado el pasado mes de abril, plasma las vivencias de un hombre cuya vida estuvo marcada por la adversidad, el poder y la memoria.

Portada del libro 'Emilio Aceval: el sobreviviente de Acosta Ñu', con retrato de un hombre con barba y fondo azul.
La librería Intercontinental presenta el libro de Mónica María Villalba de Kneup en su lista de más vendidos.