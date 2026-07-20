Presentación de libros y concurso de cuentos: las convocatorias abiertas de la Libroferia Encarnación

Los interesados en participar con la presentación de sus libros deberán completar un formulario de inscripción habilitado por la organización hasta el próximo 25 de julio. Una vez cerrado el plazo, los responsables del evento se pondrán en contacto con los autores seleccionados para coordinar el calendario de presentaciones que integrarán la programación oficial.

El formulario de inscripción se encuentra disponible a través de las cuentas oficiales de la Libroferia Encarnación en Facebook e Instagram, mientras que las consultas también pueden realizarse por correo electrónico o mediante los canales de contacto habilitados por la organización.

Convocan al XI Concurso de Cuentos Cortos “Jóvenes que Cuentan”

Además de la convocatoria para la presentación de libros, la organización de la Libroferia Encarnación abrió las inscripciones para el XI Concurso de Cuentos Cortos Jóvenes que Cuentan, que este año lleva el lema “Lectura y cultura para la paz”.

La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 16 y 25 años de todo el país, quienes podrán presentar relatos basados tanto en hechos reales como ficticios. El plazo para postular permanecerá abierto hasta el 31 de julio.

Como parte del certamen, los 20 mejores cuentos integrarán la publicación de la antología Jóvenes que Cuentan, que será presentada durante la 22º Libroferia Encarnación. Además, los organizadores otorgarán equipos electrónicos al primer lugar y una colección de libros al tercer puesto, mientras que los finalistas recibirán un ejemplar de la antología.

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Las bases y condiciones del concurso, así como la información sobre ambas convocatorias, pueden consultar el sitio web oficial de la Universidad Autónoma de Encarnación o comunicarse con la organización a través del correo libroferia@unae.edu.py o el teléfono (0986) 870053.

Sobre la Libroferia Encarnación

La 22º edición de la Libroferia Encarnación se llevará a cabo del 1 al 6 de septiembre en el Campus Urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE). La programación incluirá actividades culturales, encuentros con escritores y propuestas destinadas a promover la lectura en distintos niveles educativos y en la comunidad.

Organizada por la Universidad Autónoma de Encarnación desde 2005, la Libroferia es considerada el principal evento cultural del interior del país. Cada edición reúne a escritores, editoriales, instituciones educativas y público en general en una agenda que supera el centenar de actividades multidisciplinarias relacionadas con la literatura, las artes y la promoción cultural.