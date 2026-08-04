Escritores podrán postular sus obras para la antología oficial de Words & Sound 2026

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, de nacionalidad paraguaya o extranjera con residencia acreditada en el país. Cada participante podrá presentar un único relato original e inédito, escrito en español, con una extensión de entre tres y diez páginas.

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Las obras deberán enviarse exclusivamente en formato digital hasta el próximo 15 de agosto, conforme a los requisitos establecidos por la organización.

Según las bases, los relatos podrán abordar cualquier temática, siempre que sean originales, no hayan sido publicados previamente ni se encuentren participando en otros concursos literarios. Asimismo, la organización establece que los textos deberán ser elaborados íntegramente por sus autores y prohíbe expresamente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para la redacción total o parcial de las obras.

Un jurado integrado por especialistas en literatura y disciplinas afines seleccionará hasta diez relatos que formarán parte de la Antología de Relatos Inéditos Words & Sound 2026. Cada autor seleccionado recibirá un reconocimiento económico de G. 500.000 por la publicación y difusión de su obra.

La antología será editada inicialmente en formato digital y, de manera eventual, también podría contar con una edición impresa. Los resultados de la convocatoria serán dados a conocer durante el mes de septiembre a través de las redes oficiales de Words & Sound y mediante comunicación directa con los autores seleccionados.

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Las postulaciones deberán remitirse al correo electrónico wordsoundpy@gmail.com, siguiendo el formato de presentación indicado por la organización.

Las bases y condiciones completas, que incluyen los requisitos técnicos de los textos, la documentación requerida y demás aspectos del proceso de selección, pueden consultarse en las redes sociales oficiales de Words & Sound.