Sociedad de Escritores del Paraguay renueva su directiva: estas son las nuevas autoridades

Las escritoras Irina Ráfols y Lourdes Espínola fueron electas como presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP). Las mismas tomarán el relevo de Marcos Ybáñez y Marco Augusto Ferreira, quienes se desempeñaron al frente del gremio en los últimos dos años.

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La asamblea se llevó a cabo en la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos” y estuvo presidida por Delfina Acosta y tuvo como secretaria a Ana Martini.

Tras concluir el escrutinio fue proclamada la lista de consenso integrada por Ráfols y Espínola, junto a los demás miembros de la comisión directiva

“Me siento confiada porque hay mucha gente amiga. Estoy con Lourdes, quien tiene experiencia; estamos muy cerca de la comisión anterior, que nos va a apoyar y aconsejar. Los necesitamos para dar continuidad a las cosas brillantes que hicieron”, afirmó Ráfols tras ser proclamada como la nueva presidenta de la SEP.

La escritora, nacida en Uruguay, lleva varias décadas de residencia en nuestro país. La misma también señaló que su comisión directiva “tiene que sentirse como una mesa redonda, fuerte, unida y sentirse como una sola”.

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“Tenemos un súper equipo, gente trabajadora, comprometida, con mucha reputación, seriedad y compromiso con la literatura”, añadió.

Por su parte, Espínola afirmó que tienen energía, esperanza y muchas ganas de hacer cosas juntos. “Celebramos con alegría la gran unidad que tiene nuestra asociación”, acotó.

A la par de la asamblea celebrada en Asunción, la SEP celebró elecciones en sus filiales de Itapúa y Alto Paraná, para este nuevo periodo institucional que irá hasta el año 2028.

En el Alto Paraná fueron electos Mabel Coronel Cuenca, como presidenta; y Patricia Viviana Fonseca Guerín, como vicepresidenta. En tanto, en la filial de Itapúa fue electo Julio Benítez Capli como presidente y Zunilda Báez Arzamendia como vicepresidenta.