“Zanardini y las palabras de la selva”, nuevo libro compila los textos del padre José Zanardini

Diferentes textos escritos por el padre José Zanardini, fallecido el pasado 19 de enero, fueron compilados por Deisy Amarilla y Alfredo Boccia Paz en el libro “Zanardini y las palabras de la selva”.

El material, editado bajo el sello de Servilibro, será presentado este miércoles 12 de agosto a las 19:00 en la sede de la Academia Paraguaya de la Historia (Avda. artigas y Dr. Andrés Barbero), con palabras de Beatriz González de Bosio.

Según detallaron desde la Asociación Indigenista del Paraguay, este libro “recoge la trayectoria, el compromiso y la profunda huella que dejó el Padre Zanardini en la defensa, investigación y difusión de las culturas indígenas del Paraguay”.

El sacerdote salesiano José Zanardini era de nacionalidad italiana pero residía en Paraguay desde el año 1978. Vivió por muchos años con comunidades indígenas, creando varias escuelas en el Chaco y formando a maestros indígenas.

Además desempeñó una importante labor como docente en la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Asunción y el Instituto Superior de Estudios Filosóficos.

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También incursionó en la literatura publicando las novelas “Entre la selva y el Vaticano” y “El regreso a la selva”.