Literatura
12 de agosto de 2026 a la - 08:00

“Zanardini y las palabras de la selva”, nuevo libro compila los textos del padre José Zanardini

José Zanardini
El sacerdote José Zanardini será recordado con un libro que compila varios de sus textos.virgilio vera

“Zanardini y las palabras de la selva. Escritos, artículos de prensa y ponencias” se denomina el libro que será presentado este miércoles 12 en la sede de la Academia Paraguaya de la Historia. La edición y la compilación del material estuvo a cargo de Deisy Amarilla y Alfredo Boccia Paz.

Por Maripili Alonso

Diferentes textos escritos por el padre José Zanardini, fallecido el pasado 19 de enero, fueron compilados por Deisy Amarilla y Alfredo Boccia Paz en el libro “Zanardini y las palabras de la selva”.

El material, editado bajo el sello de Servilibro, será presentado este miércoles 12 de agosto a las 19:00 en la sede de la Academia Paraguaya de la Historia (Avda. artigas y Dr. Andrés Barbero), con palabras de Beatriz González de Bosio.

Según detallaron desde la Asociación Indigenista del Paraguay, este libro “recoge la trayectoria, el compromiso y la profunda huella que dejó el Padre Zanardini en la defensa, investigación y difusión de las culturas indígenas del Paraguay”.

Libro 'Zanardini y las palabras de la selva' con fondo amarillo, retrato de persona mayor sonriendo en la portada.
Alfredo Boccia Paz y Deisy Amarilla realizaron la compilación y edición del libro "Zanardini y las palabras de la selva".

El sacerdote salesiano José Zanardini era de nacionalidad italiana pero residía en Paraguay desde el año 1978. Vivió por muchos años con comunidades indígenas, creando varias escuelas en el Chaco y formando a maestros indígenas.

Además desempeñó una importante labor como docente en la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Asunción y el Instituto Superior de Estudios Filosóficos.

También incursionó en la literatura publicando las novelas “Entre la selva y el Vaticano” y “El regreso a la selva”.