Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026: ¿se consiguen sus libros en Paraguay?

Anne Carson es considerada por la crítica literaria la poetisa anglosajona viva más importante de la actualidad. Su obra trasciende la prosa ya que también es ensayista, traductora y docente.

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Entre sus obras, se destacan títulos como “Eros” (1986), en donde realiza un análisis sobre el amor romántico y el deseo erótico. En 1992, publicó su primer libro de poesía “Short Talks”. Le siguieron tres años después otros dos títulos en los que según la crítica “desdibuja la distancia entre narración, poesía y ensayo: Plainwater y Glass, Irony and God”. Y así fue cultivando una bibliografía tan amplia y tan prolífica que hoy se corona con el Nobel de Literatura.

La Academia Sueca destacó la producción literaria de Carson y su particular vínculo con la tradición clásica, elementos que, según el organismo, le permitieron desarrollar nuevas formas de expresión dentro de la literatura contemporánea.

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Es premiada por su obra “atrevida, audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, señalaron desde la Academia para justificar el galardón.

¿Dónde se pueden comprar libros de Anne Carson en Paraguay?

En Paraguay, la única librería que tuvo a la venta ejemplares de Anne Carson, es Casiopea Libros, ubicada en Fernando de la Mora. Pero el stock que tenía se agotó. Actualmente gestionan la renovación del stock.

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Por otro lado, librerías más tradicionales como El Lector, Books y Literato afirmaron no tener aún a disposición material de la galardonada escritora pero informaron que incluirán sus títulos en sus catálogos.

Realizando una búsqueda en espacios como el marketplace o los grupos de intercambios y compra/venta de libros en Facebook, tampoco se encontraron ejemplares de manera informal.