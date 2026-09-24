“Manual de fechorías sexuales”, nuevo libro reúne los cuentos sensuales de cuatro escritores

Este viernes 25 se presentará en Asunción el “Manual de fechorías sexuales”, un libro que reúne trece cuentos de contenido sensual que, desde distintas miradas y estilos, abordan la sexualidad alejándose deliberadamente de lo pornográfico.

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Amanda Pedrozo, Chiquita Barreto, Eugenia Cabral y Alejandro Bovino Maciel son los autores de estos relatos que apuestan a la literatura, la creatividad, el humor, la tensión y las historias capaces de provocar al lector.

En relación a esta obra, el poeta y crítico argentino Alberto Boco señaló que se trata de un libro que “leído con profundidad y detenimiento, tiene como cualidades destacables hacernos reflexionar sobre la hermosa, ambigua e irrefrenable maquinaria del deseo en su dimensión sexual”.

Agregó que el material, editado por Servilibro, permite “disfrutar de la lectura de un grupo de voces que producen belleza, originalidad y calidad literaria en un tema que ha sido vastamente transitado por la literatura de todos los tiempos”.

Presentaciones del “Manual de fechorías sexuales” en Asunción y CDE

La presentación en Asunción será este viernes a las 19:00 en la Biblioteca “Augusto Roa Bastos” de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant), con palabras de Pepa Kostianovsky.

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El libro también será presentado este sábado 26 a las 19:00 en la Feria Internacional del Libro de Ciudad del Este, que se lleva a cabo en el Lago Shopping.