Literatura
24 de septiembre de 2026 a la - 16:22

“Manual de fechorías sexuales”, nuevo libro reúne los cuentos sensuales de cuatro escritores

Portada del libro 'Manual de Fechorías Sexuales' en tonos anaranjados, verde y azul, con ilustraciones de figuras humanas.
Portada del libro 'Manual de Fechorías Sexuales', que reúne los cuentos de Alejandro Bovino Maciel, Chiquita Barreto, Amanda Pedrozo y Eugenia Cabral.Gentileza

“Manual de fechorías sexuales” se titula el libro que será presentado este viernes en Asunción y el sábado en Ciudad del Este. El mismo reúne cuentos sensuales escritos por Amanda Pedrozo, Chiquita Barreto, Eugenia Cabral y Alejandro Bovino Maciel.

Por ABC Color
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Este viernes 25 se presentará en Asunción el “Manual de fechorías sexuales”, un libro que reúne trece cuentos de contenido sensual que, desde distintas miradas y estilos, abordan la sexualidad alejándose deliberadamente de lo pornográfico.

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Amanda Pedrozo, Chiquita Barreto, Eugenia Cabral y Alejandro Bovino Maciel son los autores de estos relatos que apuestan a la literatura, la creatividad, el humor, la tensión y las historias capaces de provocar al lector.

En relación a esta obra, el poeta y crítico argentino Alberto Boco señaló que se trata de un libro que “leído con profundidad y detenimiento, tiene como cualidades destacables hacernos reflexionar sobre la hermosa, ambigua e irrefrenable maquinaria del deseo en su dimensión sexual”.

Agregó que el material, editado por Servilibro, permite “disfrutar de la lectura de un grupo de voces que producen belleza, originalidad y calidad literaria en un tema que ha sido vastamente transitado por la literatura de todos los tiempos”.

Presentaciones del “Manual de fechorías sexuales” en Asunción y CDE

La presentación en Asunción será este viernes a las 19:00 en la Biblioteca “Augusto Roa Bastos” de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant), con palabras de Pepa Kostianovsky.

El libro también será presentado este sábado 26 a las 19:00 en la Feria Internacional del Libro de Ciudad del Este, que se lleva a cabo en el Lago Shopping.