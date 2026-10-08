Literatura
08 de octubre de 2026 a la - 08:42

Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026: ¿quién es y por qué fue premiada?

La poeta canadiense Anne Carson recibirá, en el mes de octubre, el premio Princesa de Asturias de las Letras, en una ceremonia que se realiza en Oviedo, España.
La canadiense Anne Carson fue distinguida con el Premio Nobel de Literatura 2026.Peter Smith / HANDOUT

La poeta y ensayista canadiense Anne Carson fue distinguida con el Premio Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca destacó su obra por su carácter atrevido e innovador y por la manera en que dialoga con la tradición clásica.

Por ABC Color
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Anne Carson (76) fue distinguida este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026, según informó la Academia Sueca, según informó el diario argentino Clarín, cuya publicación señala que el reconocimiento fue otorgado por la originalidad y el carácter innovador de la obra de la escritora.

La Academia Sueca destacó la producción literaria de Carson y su particular vínculo con la tradición clásica, elementos que, según el organismo, le permitieron desarrollar nuevas formas de expresión dentro de la literatura contemporánea.

Es premiada por su obra “atrevida, audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, señalaron desde la Academia para justificar el galardón.

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La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg (izq.), anuncia a la autora canadiense Anne Carson como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, en el edificio de la Bolsa de Estocolmo, Suecia, el 8 de octubre de 2026.
La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg (izq.), anuncia a la autora canadiense Anne Carson como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, en el edificio de la Bolsa de Estocolmo, Suecia, el 8 de octubre de 2026.

Una escritora entre la poesía, la traducción y la docencia

La escritora canadiense desarrolló una trayectoria que combina poesía, ensayo, traducción y docencia universitaria. Su producción se caracteriza por explorar distintas formas literarias y por establecer vínculos entre la literatura contemporánea y los textos clásicos.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Eros, poética del deseo, Autobiografía de Rojo y Red Doc>.

Ejemplares de libros de la autora canadiense Anne Carson se exhiben en la Academia Sueca en Estocolmo, Suecia, tras una conferencia de prensa celebrada el 8 de octubre de 2026 para anunciar que fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026.
Ejemplares de libros de la autora canadiense Anne Carson se exhiben en la Academia Sueca en Estocolmo, Suecia, tras una conferencia de prensa celebrada el 8 de octubre de 2026 para anunciar que fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026.

Una escritora entre la poesía, la traducción y la docencia

Otro de los aspectos destacados por la Academia Sueca es el interés de Carson por el origen de las palabras.

Según explicó el organismo en un comunicado posterior al anuncio, la propia escritora ha señalado que la etimología constituye uno de los puntos de partida de su obra.

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La canadiense Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", anunció este jueves la Academia Sueca. En la imagen, Carson durante su visita a Barcelona con motivo de la 40 edición del Festival Internacional de Poesía de Barcelona en 2025.
La canadiense Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", anunció este jueves la Academia Sueca. En la imagen, Carson durante su visita a Barcelona con motivo de la 40 edición del Festival Internacional de Poesía de Barcelona en 2025.

“Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados. Ella misma ha señalado que la etimología de las palabras es el punto de partida de toda su obra”, agregó la Academia en un comunicado posterior.