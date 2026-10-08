Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026: ¿quién es y por qué fue premiada?

Anne Carson (76) fue distinguida este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026, según informó la Academia Sueca, según informó el diario argentino Clarín, cuya publicación señala que el reconocimiento fue otorgado por la originalidad y el carácter innovador de la obra de la escritora.

La Academia Sueca destacó la producción literaria de Carson y su particular vínculo con la tradición clásica, elementos que, según el organismo, le permitieron desarrollar nuevas formas de expresión dentro de la literatura contemporánea.

Es premiada por su obra “atrevida, audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, señalaron desde la Academia para justificar el galardón.

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Una escritora entre la poesía, la traducción y la docencia

La escritora canadiense desarrolló una trayectoria que combina poesía, ensayo, traducción y docencia universitaria. Su producción se caracteriza por explorar distintas formas literarias y por establecer vínculos entre la literatura contemporánea y los textos clásicos.

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Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Eros, poética del deseo, Autobiografía de Rojo y Red Doc>.

Una escritora entre la poesía, la traducción y la docencia

Otro de los aspectos destacados por la Academia Sueca es el interés de Carson por el origen de las palabras.

Según explicó el organismo en un comunicado posterior al anuncio, la propia escritora ha señalado que la etimología constituye uno de los puntos de partida de su obra.

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“Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados. Ella misma ha señalado que la etimología de las palabras es el punto de partida de toda su obra”, agregó la Academia en un comunicado posterior.