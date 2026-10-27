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Literatura
27 de octubre de 2026 - 17:55

Alfred Pajés cierra una trilogía de libros con “Las personas que eliges”

Alfred Pajés sonriente en camisa azul claro, sostiene su libro en una mesa, rodeado de decoraciones artísticas.
Alfred Pajés presenta su nuevo libro "Las personas que eliges".Maripili Alonso

“Las personas que eliges” se titula el nuevo libro de Alfred Pajés, con el cual el psicólogo paraguayo cierra una trilogía iniciada en 2022. En este material se enfoca en la importancia de los vínculos que nos rodean.

Por Maripili Alonso
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Alfred Pajés acaba de presentar “Las personas que eliges”, su tercer libro tras “Los nuevos poderes del líder” (2022) y “Decide, los cuatro pasos para conseguir lo que quieras” (2024).

El autor señaló que este nuevo material marca el cierre de una trilogía, tras haber abordado el autoliderazgo y también ofrecer un método de cuatro pasos para destrabar todos los “algún día” de las personas.

“Este libro viene a tratar ese tercer pilar que justamente es la manera en cómo nos vinculamos con el entorno. Pero antes de dar una mirada a cómo me relaciono con los demás, primero cómo me relaciono conmigo mismo”, indicó.

Pajés adelantó que el primer capítulo del libro está dedicado a cómo me veo internamente, pero también “cómo acepto mi cuerpo, cómo me veo y empezar a reconocer lo que tengo, reconocer lo que ya no voy a tener y, a partir de ahí, mirar los vínculos que yo tengo”, detalló.

Portada del libro 'Las personas que eliges', con figura humana de espaldas y escena sombría en el diseño.
Portada del libro 'Las personas que eliges', del sicólogo paraguayo Alfred Pajés.

Entre esos vínculos cercanos, Pajés menciona a la familia, los amigos, los colegas de trabajo, la pareja. Y a partir de ahí, empieza a trabajar en torno a las “tres C: construir, cuidar y cerrar”.

El autor, quien es sicólogo clínico, máster en coaching y trabaja hace 28 años en el mundo corporativo en el desarrollo de recursos humanos, señaló que decidió escribir a partir de las experiencias que tiene en el día a día.

“Veo que no todas las personas tienen la capacidad de decir ‘hasta aquí’, de poner límites sanos. Hago terapia y hago coaching y desde ambos veo muchas situaciones que si tuviesen las herramientas que propongo en el libro, quizás establecerían mejores relaciones interpersonales”, comentó.

Alfred Pajés y la experiencia de abrir la escritura del libro al público

Pajés señaló que en el proceso de escribir “Las personas que eliges” abrió la conversación al público y le llegaron mensajes de distintos países como México, Estados Unidos, España, además de Paraguay.

“Algunas de esas historias viven en este libro”, detalló el autor, señalando que en cada libro implementa un formato de storytelling para que, a partir de las historias, el público pueda encontrar “herramientas prácticas, sencillas, pero que generen un gran impacto y hagan la diferencia”.

En cuanto al vínculo con uno mismo, Pajés señaló que “el ser humano está todo el tiempo tratando de que otros estén bien”, pero en eso nos olvidamos de nosotros mismos.

“Y si nosotros no estamos bien individualmente, no vamos a poder generar un entorno que esté bien. Por eso el primer capítulo es el vínculo contigo mismo”, remarcó.

Hombre sentado en silla, con camisa oscura y pantalones claros, en un ambiente minimalista y controlado.
Alfred Pajés es sicólogo clínico y coach. A partir de su experiencia escribió una trilogía de libros sobre desarrollo personal.

En este sentido, Pajés señaló que muchas veces queremos parecernos a otras personas y no nos concentramos en lo que ya tenemos. Añadió que, desde la autoconciencia, debemos dejar la autoexigencia y pensar ‘con esto que tengo ¿qué puedo hacer?’.

“Pasarme de esa autoexigencia a un proceso más consciente de lo que yo soy, de lo que quiero hacer y hacerlo tranquilo. Sin la presión de las redes sociales, sin la presión de la familia, de la pareja, de los hijos, etc”, acotó.

El autor anticipó que hay “preguntas incómodas” en este proceso, pero sostiene que “si no nos hacemos las preguntas incómodas, no vamos a buscar y encontrar las respuestas”.

Pajés destacó que el libro aborda temas que hacen a la relación de pareja y también de trabajo. “Abarca todos los escenarios en que una persona podría desenvolverse”, remarcó.

El proceso de escritura de “Las personas que eliges” y la desnudez del autor

“Yo creo que cuando uno escribe se desnuda ante la gente que va a leer el libro. Y ese es el proceso más retador para cualquier escritor que habla de estos temas”, afirmó Pajés, ante la consulta de cómo fue el proceso de hacer “Las personas que eliges”.

“Uno desnuda su pensamiento, su conocimiento y también sus emociones”, agregó.

Detalló que le llevó alrededor de seis meses escribir este libro que, al igual que los dos anteriores, fue realizado con una editorial de marketing española.

El libro, que fue lanzado el pasado 29 de septiembre, está disponible en la mayoría de las librerías locales y también en Amazon, en formato impreso y digital.

A la par de “Las personas que elijes”, Alfred Pajés también lanzó su página web como autor, a través de la cual también busca conectar con el público para realizar charlas, coaching y más.

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