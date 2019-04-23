Escritor cubano lanza su cuarto libro en Hernandarias

“Me fascina el género policíaco. Es una pasión, heredada de mi padre, y que ha sido inherente en mi carrera profesional. De mis 4 publicaciones 2 se enmarcan dentro de lo que se considera literatura negra. Una de las subtramas de ‘Y mientras Asunción duerme…’ se basa en el asesinato de Luisa Beatriz y Benedicta, de 9 y 5 años, respectivamente, en el Departamento de Caazapá el 20 de septiembre de 2001. A ellas está dedicada la publicación”, afirmó el escritor en contacto con la prensa.

“Y mientras Asunción duerme…” es el cuarto libro que lanza el autor caribeño. “Por mano propia” (2015), “La vida es un monólogo (2016) y “Cubanadas de Cáncer a Capricornio” (2017) completan el cuarteto de publicaciones que Aldo ha materializado en nuestro país.

“Agradezco el apoyo mi familia, tanto la de Cuba como la de Paraguay, el que me brindan Cecilia Rivarola y Cayetano Quatrocchi, directivos de la editorial Arandurã y el de Mabel Coronel Cuenca por la invitación a formar parte de su prestigioso evento. Llevo tres años consecutivos participando y en verdad es una experiencia enriquecedora el poder interrelacionarme con los lectores del Alto Paraná. Fui invitado a la primera edición, en el año 2016, a presentar ‘Por mano propia’, regresé en el 2017 a exponer “La vida es un monólogo” y ahora regreso con ‘Y mientras Asunción duerme…’. La particularidad de mi participación en este 2018 radica en que no voy a presentar sino a lanzar el libro. O sea, mi publicación será recibida primero en Hernandarias y luego en Asunción. La entrada al evento es libre y gratuita y, como siempre, espero una buena concurrencia”, concluyó el escritor.

A la pregunta de qué sucede mientras Asunción duerme es escritor, sonriente, respondió: “Hay que leer la novela pero parte de la respuesta está en el tagline de la portada del libro. Es la frase que acompaña al título. Y mientras Asunción duerme lo ilegal intenta tomar matices de impunidad”. Aldo Luberta Martínez (ciudad de La Habana, Cuba, 27 de junio de 1969) es licenciado en Medios de Comunicación Audiovisual y máster en Ciencias de la Comunicación. Ejerce como periodista, realizador audiovisual, escritor, profesor universitario y bloguero. Se trasladó a territorio paraguayo el 6 de marzo de 2006 y desde entonces ha desarrollado una intensa labor profesional en diferentes medios de comunicación audiovisual y centros de enseñanza superior. Su libro “La vida es un monólogo” fue lanzado en territorio español el 15 de junio pasado, a través de la editorial alicantina “Caminos”. Actualmente, es presidente de la Asociación de Escritores Cubanos Residentes en Paraguay.