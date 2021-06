“Fiestas patronales del Paraguay” a través de las pinturas de Julio Insfrán

El Centro Cultural del Lago de Areguá invita así a su segunda muestra del año, con las pinturas de Julio Insfrán Andino, quien presenta las “Fiestas patronales del Paraguay”.

“Una madrugada, a mediados del año 2019, se me ocurrió pintar fiestas patronales del Paraguay y desde ahí empecé a pensar en cómo hacerlo”, mencionó el artista, cuya idea inicial era ir a participar de todas las fiestas patronales posibles y sacar fotos. “Me hubiera encantado poder estar en la mayoría, porque hay parroquias que no tienen un cuadro pintado, por ser chicas o por ser de ciudades no muy conocidas. Entonces decidí pintar primero las del departamento Central”, comentó.

Su travesía comenzó con la fiesta patronal de Areguá el domingo 2 de febrero, día que se celebra a la Virgen de la Candelaria. Pero sin saberlo, esa sería la única fiesta a la que Julio podría asistir de forma presencial, ya que después llegó la pandemia y con ello el encierro.

Pero eso no detuvo al artista en su investigación, y a que siguió adelante con el proyecto, sacando provecho a la virtualidad. “Entonces me dije que igual podía hacer los cuadros asistiendo a las fiestas de forma virtual. Fue así como me dediqué a investigar en internet sobre las fiestas patronales de algunas ciudades, buscar información e ir armando los cuadros”, narró.

Acerca del formato, ya que presenta sus pinturas sobre un lienzo circular, profundizó que detrás de ello hay un concepto y es el de “representar que todas las fiestas son un ciclo que se repite y eso hace que no se pierdan el homenaje y el reconocimiento público de nuestra fe a Jesucristo, a través de las distintas advocaciones de la Virgen María y de los santos”, indicó el artista quien terminó de pintar los últimos cuadros en mayo de este año.

En total son dieciocho las obras que se exponen como parte de esta muestra. En dicho marco se pueden ver pinturas de la Virgen de la Candelaria de Areguá y Capiatá; de las iglesias de San Blas (Itá), San José (Limpio), San Isidro Labrador (Nueva Italia), San Antonio de Padua (San Antonio), San Pedro (Ypané),, Sagraado Corazón de Jesús (Mariano Roque Alonso), Virgen del Carmen (Villa Elisa), San Lorenzo (San Lorenzo), San Miguel Arcángel (J. A. Saldívar), Virgen del Rosario (Lambaré y Luque), Virgen de Schoenstatt (Ypacaraí) y Medalla Milagrosa (Fernando de la Mora), todas ellas del departamento Central.

También pintó sobre festividades de la iglesia Santa Rosa de Lima (Benjamín Aceval), del departamento Presidente Hayes; de Virgen del Rosario (Pirayú, Paraguarí) y de San José (Valenzuela, Cordillera).

Sobre Julio Insfrán

Nacido el 3 de abril de 1980 en la ciudad de Asunción, actualmente es programador de software y diseñador gráfico, pero mostró a temprana edad gusto e interés por el arte, y desde los 12 años se dedica a pintar de forma autodidacta.

“Actualmente me dedico más al diseño gráfico y diseño de páginas web, pero hay veces que dejo el pincel digital para continuar pintando en estilo naif”, indicó Insfrán, quien ya expuso en el Centro Cultural del Lago de Areguá en varias ocasiones.