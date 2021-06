Diego Fragnaud, raíces paraguayas y talento juvenil en ascenso

Con un talento natural para el canto, el joven Diego Fragnaud se sirvió de las herramientas digitales para darse a conocer, ya que consiguió una gran cantidad de seguidores en redes sociales como Tik Tok, Instagram, Snapchat y Facebook. Su video más viral fue un cover de la canción When I Look At You, de Miley Cirus, que suma más de 15 millones de visitas en TikTok.

Este cover llamó la atención incluso de la propia Cyrus, que lo contactó por mensaje directo de Instagram para averiguar dónde vivía. “Como la canción habla de un caleidoscopio, Miley le hizo llegar eso como regalo de una forma simbólica, pero realmente significa algo muy importante”, dijo su padre Eduardo.

Luego de ese éxito, Diego entró a estudio a grabar dicho cover a InTune Recording Studio con el también paraguayo Dani Cortaza quien trabajó el sonido y la mezcla, produjo musicalmente y tocó la guitarra. Además, Willy Suchar aportó sonidos de piano, sintetizadores y Rhodes, entre otros músicos norteamericanos.

Todo lo que pasó desde que Fragnaud subió el cover a TikTok le dio ganas de dedicarse de lleno a la música. En dicho sentido ya ha grabado otros covers de temas como Say, de Ruel, Hold me while you wait, de Lewis Capaldi y Falling, de Harry Styles, y actualmente promociona su tema original Letter to Japan.

Fragnaud mencionó que con sus interpretaciones busca “proporcionar nostalgia, evocar emociones” transmitiendo una “efusión” de sí mismo. Así que luego de ese video se alió con el estudio Prophecy Productions, dirigido por Brett Pemberton y con sede en Los Ángeles, para grabar un EP con temas propios que próximamente saldrá al mercado.

Actualmente, Diego se encuentra participando de un show llamado Song House Live en la ciudad de Nueva York en el cual, aparte de él, concursan otros tiktokeros como Alec Chambers, A.ttis, Caroline Carr, Klondike Blonde, Olivia Boeyink y Tyler Brash. El espectáculo, además de ser un reality show, es un concurso donde cada semana los participantes tienen que escribir y componer una canción. Dicha canción irá a votación todos los fines de semanas hasta que quede un solo finalista. El ganador será financiado y auspiciado para la grabación de un álbum.

Diego, quien contó que es amante de las tradiciones paraguayas y sobre todo “del tereré, la chipa, el mbeyú” y “por supuesto la sopa paraguaya”, manifestó que le gustaría que Paraguay conozca sus talentos que tienen raíz también en nuestro país. Invitó a la gente a verlo desde la página www.songhouselive.com donde también se puede votar por él. El espectáculo se puede seguir por varias plataformas digitales buscando Song House Live en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube.

“Si salgo ganador iré en persona a Paraguay para agradecer todo lo que contribuyeron conmigo”, dijo el músico quien también toca la guitarra y el piano, y quien está en competencia desde el 21 de julio. Una peculiaridad de este reality es que se transmite las 24 horas y en cualquier momento se puede ingresar y ver a los concursantes interactuar entre ellos, escribiendo canciones y cantando. Además, la producción planea realizar un documental o miniserie sobre este concurso.

Song House Live es un show respaldado por Billy Mann y Benton James, “dos grandes de la música americana que han trabajado con grandes artistas reconocidos en el medio musical americano e internacional tales como P!nk, Celine Dion, Jonas Brothers, Ricky Martin. También detrás de la producción se encuentra Kato, rapero y productor muy destacado en la escena norteamericana, como así también YoitsCrash, rapero, escritor y compositor quien ha trabajado con grandes de la música americana como Snoop Dogg, Ice Cube y Too Short”, dijo también su padre Eduardo.

“La continuidad de Diego está en la ayuda de Paraguay, y en que todos los sábado y domingos entren a votar por él. Diego espera contar con su voto y llevar el nombre de Paraguay en lo alto”, añadió el paraguayo.