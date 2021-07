Donald se anima al streaming

“Donald le canta al amor” se titula el espectáculo virtual, en el que el artista busca celebrar sus 60 años con la música, en compañía de varios amigos. “Vendrán cantantes amigos míos, varios muy famosos, y algunos no tan famosos pero amigos míos y que cantan fenómeno. Vamos a cantar juntos canciones románticas, pero fundamentalmente de la época que empecé, allá por los años ‘50 y ‘60″, expresó en una entrevista por Zoom.

Donald Clifton McCluskey, que el pasado 9 de julio cumplió 75 años, comenzó su carrera musical a los 15 años buscando ayudar económicamente a su familia y culminar sus estudios secundarios. “Lo tomé en ese momento como un cuarto de hora, pensé que era una manera de salir al frente. Sin embargo, ya te digo, son sesenta años que vengo cantando”, detalló.

Recordó que cuando era niño, ante la pregunta de ¿qué querés ser cuando seas grande?, su “pasión original” era ser abogado. “Soy abogado pero me recibí de grande. Tan de grande que empecé a ejercer, pero llegó un momento que dije ‘bueno, no se puede hacer las dos cosas’. Una es una cosa muy conflictiva, porque toda defensa de derechos entraña conflictos, y lo que me nace hacer es la música. Opté por la música y acá estoy”, subrayó el artista.

Entre sus grandes éxitos se encuentran “Siempre fuimos compañeros”, “En una playa junto al mar”, “El milagro de tus ojos” y otros tantos, pero “Tiritando” se convirtió en la canción más emblemática de su carrera. Con ese estribillo que reza “las olas y el viento, sucundum, sucundum; y el frío del mar”, logró trascender a varias generaciones y traspasar fronteras. Sin embargo, según detalló, el tema compuesto en letra y música por el publicista Carlos Aníbal “Nono” Pugliese no alcanzó un reconocimiento inmediato y permaneció casi dos años en el cajón de una discográfica.

“Lo oí cantar (a Pugliese) esta canción en un fogón en la playa, en Punta del Este, en febrero de 1967. Me encantó la canción aunque tenía otro ritmo, era tipo un rock lento. Le cambié el ritmo, le puse el ‘sucundum’ en el estribillo, y la grabé en marzo del ’67″, recordó.

Y el origen del “sucundum”, según comentó, también tiene que ver con su pasión por la abogacía. “Estaba estudiando Derecho Romano y había una frase, no la recuerdo completa, pero decía algo así como secundum”. Fue así que estando en el estudio, maravillado por los arreglos de Horacio Malvicino, que terminó incluyéndola al estribillo. El éxito de la canción llegó un par de años después cuando Pugliese decidió incluirla en una publicidad televisiva de cigarrillos.

“De la noche a la mañana se transformó en un hit impresionante”, manifestó y afirmó que esta canción le sigue dando satisfacciones hasta el día de hoy.

En cuanto al show del próximo sábado 24, detalló que estarán presentes algunos éxitos de su carrera, pero los grandes protagonistas del repertorio serán los boleros. Detalló que cuando inició su camino musical “en Buenos Aires estaba de moda el bolero y había canciones muy famosas de autores como Armando Manzanero, el Chino Novarro y también cantantes como Roberto Yanés, Lucho Gatica, Daniel Riolobos y Antonio Prieto”.

“Va a ser un homenaje a todos esos cantantes, a los autores, pero fundamentalmente para cantar un rato con amigos y pasarla bien”, acotó. La presentación se hará desde un estudio de televisión, con invitados como César “Banana” Pueyrredón y Dany Martin, acompañado de una orquesta de cinco músicos y tres coristas.

Detalló que en el repertorio aparecerán canciones como “Sabor a mí”, “Contigo en la distancia”, “Frenesí” y otras “con la onda de boleros de aquellos años”. El show se emitirá a través de www.passline.com.py y las entradas para Paraguay cuestan G. 54.100.

El artista también destacó a Luis Miguel como uno de los mejores intérpretes del bolero en la actualidad, aunque sostuvo que el mexicano “canta pero en su versión, en su forma de cantarlo”.

La vida familiar de Donald justamente está muy vinculada a la carrera de “El sol de México”, ya que su hermano Alex McCluskey fue representante de Luis Miguel por varios años, y fue interpretado por César Santa Ana en la serie que produce Netflix. “Lo representan, pero no lo representan bien”, expresó.

“Sí en la imagen, el muchacho, el actor es muy bueno. Sino mas bien en lo que dicen, en las cosas que le asignan que no son tales. Otras que no le asignan, sí fueron tales. Lo tomo como una ficción”, añadió.

Remarcó que a su esposa le encanta la serie y la ve siempre. “En mi caso, un poco a mi pesar casi al pasar veo algunas escenas y si aparece Alex me voy. No me gusta el Alex que veo en la imagen, me gusta mi hermano auténtico”, expresó recordando a su familiar, fallecido en el año 2006.

Escoltado en moto

Donald afirmó que tiene muchos recuerdos de sus visitas a Paraguay y amigos “muy valiosos” en nuestro país. Entre esas anécdotas recuerda cuando vino a presentar la película “En una playa junto al mar”.

“Se llenó el aeropuerto de gente. Enviaron un escolta de policía a buscarme e hice todo el trayecto desde el aeropuerto de Asunción sentado en la moto de un policía. Fue muy divertido, con motos alrededor que iban y venían, como si fuera un personaje importantísimo”, rememoró.

“En ese momento lo viví con muchísimo cariño, lo disfruto. Los recuerdos son muy lindos y fue uno de los tantos momentos lindos que pasé en Paraguay”, acotó.

Con respecto a su relación con la tecnología, Donald afirmó que “hay que aventurarse”. Agregó que se mete a las redes sociales con ayuda de sus cuatro hijos y sus nietas mayores. “Estoy en eso, estoy tratando de aprender”, subrayó.

“Me voy un poco enterando de las cosas, pero por supuesto hay mil cosas que desconozco”, añadió.

Finalmente sostuvo que su consejo para aquellos que quieran iniciar un camino profesional en la música es “que crean en ellos mismos y que se la jueguen”.