Tefy y Sari Carri estrenan sencillos

Anticipando la llegada de “¿Qué buscas?”, que estará desde mañana en las plataformas digitales, la cantante y compositora Sari Carri se presentará esta noche en el citado bar, acompañada de una banda de músicos e invitados especiales.

Según detalló, la canción es “súper especial” por ser la primera en ser trabajada con su amiga Gea, a mediados del año pasado. Meses después se sumaron al proyecto Franco (Jaguarete 123), que realizó la grabación en su estudio, y Alvso, que trabajó en la producción y mezcla. También participaron los músicos Walter Riffler (batería), Abril Casco (bajo), y Morris (guitarras).

Remarcó que la producción del tema fue muy casera, al punto que “las tomas de las voces fueron hechas dentro de un placard, acustizando con colchones y frazadas”.

El repertorio incluirá temas propios como “Incertidumbre”, lanzado en diciembre pasado, y otros temas que formarán parte de su primer álbum.

Las entradas costarán G. 20.000 y las reservas se pueden realizar en el Instagram @spintheblackmango.

Sari Carri tiene 28 años y desde muy chica comenzó su formación artística. A los 21 años decidió volcarse al canto formando parte de varios proyectos y ahora se encuentra abocada a su carrera como solista.

Por su parte, la cantautora Tefy Musmeci presentará hoy “Vuelo”, una canción pop que habla de superar miedos y barreras personales. Se trata de su segundo sencillo, luego de haber presentado “Hoy” en mayo pasado.

“Para la letra me inspiré directamente en mi lucha contra mi propia timidez. Era verdaderamente muy tímida. No podía hablar, no me salían las palabras al estar frente a extraños, sentía ansiedad frente a cualquier evento social”, detalló la artista.

Señaló que la canción está planteada desde la pespectiva de la Tefy actual. “Como si estuviera cantándole a mi yo de niña, como si pudiera mandar una carta al pasado y decirle a mi yo-niña que todo va a estar bien. Es una canción muy personal”, acotó.

El tema fue escrito por Tefy, Federico Montero y Mauro Cambarieri, y se grabó en México a fines del 2020, junto al productor Federico Montero y el ingeniero de sonido Enrique López Lezama.

Ambas canciones estarán en Spotify, Deezer, Apple Music, etc.