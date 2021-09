Jimmy Page a las nuevas bandas: “Yo fui un autodidacta, sigan tocando”

“Creo que todo nuestro trabajo es una referencia para toda la música. Yo soy un autodidacta, no estudié en ninguna academia y por eso querría animar a todos los músicos, ya sean autodidactas o estudiantes, a que sigan tocando”, subrayó en la Mostra veneciana.

El músico británico acudió al festival de cine para presentar fuera de competición el documental “Becoming Led-Zeppelin”, una suerte de biografía-musical sobre los cuatro miembros de la banda: Page, John Paul Jones, Robert Plant y el batería John Bonham, este último fallecido en 1980.

La cinta revela la infancia y juventud de aquellos muchachos del Reino Unido de la posguerra cautivados por la escena musical británica, en la que florecían grupos como The Who o The Beatles, así como por los ritmos del otro lado del Atlántico. Relata sus historias antes de su escalada al éxito, cuando solo eran cuatro chicos que daban conciertos cada uno por su cuenta en pubs de su país hasta su encuentro en el verano de 1968, cuando sus vidas cambiaron para siempre.

El documental, dirigido por Bernard MacMahon, se adentra de un modo sin precedentes a los archivos personales del grupo, con la plena aprobación de sus miembros, para ofrecer archivos de audio, vídeos y fotografías nunca vistas hasta ahora.

Page afirmó que siempre habían rechazado otras peticiones para hacer un documental sobre Led Zeppelin, pero que las habían rechazado porque se querían centrar en aspectos que nada tenían que ver con la música. Algo que no ocurre en este caso. El director confesó que su intención era hacer una película “sobre el aprendizaje” y de este modo se detiene especialmente en mostrar los primeros pasos en ese arte de los componentes de la mítica banda británica.

El rockero rememoró que él y sus colegas seguían trayectorias “completamente distintas” hasta que se juntan y se produjo “una explosión” que no se detiene hasta 1980, cuando Bonham fue hallado muerto en la propia casa de Page después de haberse emborrachado.

La disolución del grupo, que luego ha vuelto a reunirse en momentos puntuales, era inevitable: “Nuestros conciertos se basaban en la improvisación y cuando John murió todo eso había desaparecido. Teníamos la capacidad de leernos la mente, fue muy difícil”, recordó Page sobre su baterista, al que se le escucha en la cinta.

En cualquier caso, el surgimiento de aquel mítico grupo fue casi “un peregrinaje” para sus integrantes, obsesionados con la música desde la más tierna infancia: “No teníamos internet y debíamos escuchar los discos, era algo casi impulsivo y así aprendimos”, explicó.

Más de cuarenta años después de sus últimos discos “In Through the Out Door” (1979) y “Coda” (1982), los tiempos han cambiado y ahora los grupos se promocionan por internet y hasta solos. “Conocí un grupo en una academia en Brighton que había ganado un premio ese mismo año y cuando les pregunté qué harían después me respondieron que viajar a Vietnam. Habían tenido un gran éxito en el sudeste asiático porque alguien escuchó por internet. Y funciona. Lo hicieron solos, no con agentes”, explicó.

En cualquier caso el guitarrista animó a los jóvenes a seguir tocando, ya sea de forma autodidacta o en academias, y sobre todo que adquieran “un vínculo” con el instrumento, porque es algo que a su parecer “premia” al artista. “Seguid trabajando en lo que amáis porque lo que en un principio es una afición, en mi caso se convirtió en una carrera, y eso te hace feliz”, animó.