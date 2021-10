Foo Fighters y Miley Cyrus encabezan cartel de Asunciónico 2022

Este jueves fue anunciada la nueva edición del festival Asunciónico, que tendrá lugar en dos fechas el 22 y el 23 de marzo en el Espacio Idesa de Asunción.

Te esperamos el 22 y 23 de marzo del 2022 🎸🚀🌈🔥



Venta de entradas desde el 1 de noviembre.



Todas las entradas del Asuncionico 2020 tendrán validez.



La jornada del martes 22 tendrá como cabezas de cartel al grupo estadounidense de rock Foo Fighters, encabezado por el ex integrante de Nirvana Dave Grohl, en la que será la primera presentación de ese grupo autor de éxitos como All my life o The best of you en Paraguay.

Esa jornada también tendrá actuaciones de los raperos estadounidenses Doja Cat y Machine Gun Kelly, y el cantante de reggaetón Justin Quiles.

Ese martes también se presentarán la banda brasileña de rock Jota Quest y los grupos argentinos Él Mató a un Policía Motorizado y Las Ligas Menores.

Completan el programa del día las bandas paraguayas Kita Pena, Dali, Milkshake, El Culto Casero, Hector & The Monkey Brothers y Funk’Chula.

MILEY CYRUS EN EL DÍA 2

El miércoles 23 de marzo se llevará a cabo la segunda jornada del festival, que tendrá como artista principal a la cantante estadounidense Miley Cyrus, que hará su segunda presentación en Paraguay once años después de su primer show en el país, en 2011.

La ex protagonista de la serie de televisión Hannah Montana y autora de éxitos mundiales como Party in the USA o Wrecking Ball lanzó en 2020 su más reciente disco Plastic Hearts, que le valió algunas de las mejores críticas de su carrera.

El cartel del miércoles también incluye al grupo estadounidense de rock Jane’s Addiction, al cantante argentino Fito Páez, la cantautora estadounidense LP y al puertorriqueño Jhay Cortez.

La cantante argentina Nicky Nicole, el grupo Airbag y la banda mexicana de cumbia Los Ángeles de Charly completan el cartel internacional de esa fecha, que también tendrá en escena a los artistas paraguayos La de Roberto, Ripe Banana Skins, Mauricio y las Cigarras, Super Turbo Diesel, Los Ollies y Dani Rodríguez.

ENTRADAS PARA ASUNCIÓNICO 2020 TENDRÁN VALIDEZ

Los organizadores del festival anunciaron que las entradas adquiridas para la edición de 2020 del festival, que fue cancelada a causa de la pandemia de covid-19, tendrán validez para la edición de 2022.

La edición de 2020, que iba a celebrarse entre marzo y abril de ese año, tenía como figuras destacadas a la cantante Lana del Rey, el grupo de rock The Strokes y el DJ Martin Garrix, entre otros.