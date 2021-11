Milky Chance publica “Trip Tape”, una colección oficial de versiones y remixes

En estos videos, Phillipp Dausch y Clemens Rehbein conducen por ciudades como Berlín y San Francisco mientras escuchan una radio mundial alternativa donde cada canción es interpretada por Milky Chance. “Trip Tape” no solo incluye canciones originales de la banda, sino también versiones de grandes éxitos como “Tainted Love” de Soft Cell, “Levitating” de Dua Lipa y “Save Your Tears” de The Weeknd, así como remixes y demos.

Otra canción destacada es una versión conmovedora del éxito de reggaetón de Bad Bunny y Rosalía “La Noche De Anoche”, que marca la primera vez que el dúo canta en español, su tercer idioma después del alemán y el inglés.

Dausch y Rehbein continuaron con su ética de trabajo durante la pandemia, incluso a largas distancias. En agosto de 2020, cuando las cosas comenzaron a acelerarse, Rehbein decidió que necesitaba estar más cerca de Dausch y terminó mudándose a Berlín, donde este último había estado viviendo durante los últimos años.

Una vez unidos, el dúo comenzó a ir al estudio todos los días. “El estudio se convirtió en este escape, este escondite para nosotros”, comenta Rehbein. “Era un lugar donde todo era posible”. Eventualmente comenzaron a tocar versiones de otros artistas, expandiendo su sonido en direcciones nuevas y audaces y compartiendo los resultados en TikTok.

Cuando los fanáticos escucharon el nuevo material en el que estaban trabajando los chicos, se apresuraron a las redes sociales y comenzaron a pedirles que lanzaran versiones completas. Después de ver esta efusión de sus seguidores,un mixtape se sintió como la forma correcta de dárselos a la gente.

Dice la banda: “pasamos mucho tiempo en el estudio los últimos años trabajando en nueva música y “Colorado” fue el gran comienzo. Pero en el encierro sucedieron dos cosas: junto a “Colorado” nos encontramos con tantas canciones nuevas que amamos y también nos dedicamos a hacer nuestras propias versiones de las canciones de otros artistas que disfrutamos. ¡Además de eso, Icarus hizo un remix de “Colorado” que nos entusiasma muchísimo! Entonces, ¿cómo podemos sacar todas estas cosas diferentes?... En un Trip Tape!”.

El último single de Milky Chance, “Colorado”, está teniendo un gran impacto tanto en la radio como en streamings. “Colorado” alcanzó el puesto #2 en las listas de Triple A Radio y acaba de llegar al Top 10 en Alternative Radio. La canción ya supera más de 50 millones de streams globales, lo que ayuda al grupo a ubicarse entre los 500 artistas con más streamings de Spotify.

“Trip Tape” y “Colorado” siguen al lanzamiento de 2019 de su aclamado álbum “Mind The Moon” (que según NPR Music introdujo “nuevos giros en el viejo concepto de la música mundial”, mientras que American Songwriter dijo que “da grandes saltos y aterriza de forma completamente inesperada, pero creativamente rico, territorio”) y su colaboración de 2020 con Jack Johnson “Don’t Let Me Down”. Mientras, Milky Chance se está preparando para una gira por Norteamérica que comienza este 18 de noviembre.