Carlos Baute comparte “El chisme” con Chenoa

Dos décadas después de convertirse en el primer artista invitado de la Academia del reality español “Operación Triunfo”, Baute unió su voz a la de una de sus egresadas más destacadas: Chenoa. “Fue estupendo, la verdad es que la conozco hace muchos años”, señaló el cantante.

Recordó su participación en aquel concurso y señaló que justamente esta colaboración surgió luego de haber coincidido con Chenoa en otro programa de televisión. “Escucha este tema y si te gusta, ya tu sabes”, fue la invitación del artista a su colega, quien le respondió diciendo “cuenta conmigo”. “Hablamos y ya se pusieron nuestros equipos a trabajar”, añadió.

Para Baute, este tema “es bailable y dedicable”, ya que se trata de una pareja que se ve afectada por los chismes a su alrededor.

Para el intérprete de éxitos como “Colgado en tus manos” y “Te regalo”, afirmó que como artista se ha tenido que acostumbrar a los chismes o rumores que se generan en la prensa. “Es una cosa que viene con la carrera. También ha cambiado muchísimo, porque cuando yo empecé era diferente y no existían las redes sociales”, comentó.

“Yo empecé en el año ‘89, así que no había ni internet. Y pasaron muchos años para que hubiese internet, y hubiese Facebook. De poquito a poco y tu vas cambiando, te vas amoldando. Hoy día tú cuentas lo que quieres contar y lo que no, no”, expresó.

No obstante, afirmó que “es muy triste cuando dicen cosas que no tienen nada que ver, que son esos chismes que al final no tienen base”.

“En comunicación con la música”

“La verdad es que yo necesito estar ya en un escenario”, afirmó el cantautor, en referencia al receso obligado de las giras que ha significado la pandemia. No obstante, afirmó que no parado “de estar en comunicación con la música” porque se abocó a la composición en estos dos últimos años.

“Nunca he compuesto tantas canciones, son unas 50 a 60 canciones (las que hice) en pandemia, no las he terminado todas pero tengo muchas”, detalló.

Agregó que el proceso de composición es algo muy solitario, por lo que siente la necesidad de “ir y cantarlo” y que la gente lo acompañe. “Hacer esa conexión y que hagan suya mis canciones. Lo deseo y lo necesito. Justo ahora empezamos a hacer promociones en televisión, entonces ya se empezó a sentir el gustito a estar en el escenario”, relató.

En este sentido, afirmó que alberga la esperanza en que esto se solucione y poder “transmitirle alegría al público”. “Para eso estamos, que se olviden de los problemas con nosotros. Eso es lo que queremos, que las canciones cuando las escuchen pues se olviden de todo lo demás”, añadió.

En cuanto a las giras, Baute detalló que ya tiene algunas fechas en festivales españoles y también están cerrando algunos shows en Argentina. Explicó que, debido a la reducción de la frecuencia de los vuelos, también se está dificultando la programación de algunas fechas.

“La gente es súper cariñosa”

Carlos Baute visitó Paraguay en el año 2011, realizando presentaciones en San Bernardino y Encarnación. “Tengo muchas ganas de volver, la gente es súper cariñosa. Aparte me impactó la cantidad de canciones que conocían mías”, expresó el artista venezolano, que actualmente reside en España.

También recordó “con mucho cariño” a la chipa, que tuvo oportunidad de probar en su paso por nuestro país. “Son saladitas, espectaculares”, concluyó.