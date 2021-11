Muere Stephen Sondheim, leyenda del musical

Sondheim falleció repentinamente en horas de la mañana en su residencia de Roxbury, en el estado de Connecticut (noreste), tras haber celebrado la víspera el Día de Acción de Gracias con sus amigos, dijo el abogado Richard Pappas.

Nacido el 22 de marzo de 1930 en la ciudad de Nueva York, Sondheim estuvo involucrado en el teatro musical desde temprana edad. Comenzó tocando piano a los siete años y fue amigo de la familia de Oscar Hammerstein II, integrante del famoso dúo de escritores del teatro musical Rodgers y Hammerstein, que escribió obras como “¡Oklahoma!” y “The Sound of Music” (La novicia rebelde).

En el curso de su larga carrera, Sondheim ganó ocho premios Grammy, ocho Tony -incluyendo el especial a la Trayectoria en el Teatro- y un premio de la Academia. Estuvo nominado a otros Grammy y Tony, así como a dos Globos de Oro.

En 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, otorgó a Sondheim la Medalla Presidencial de la Libertad por su trabajo.

Entre sus obras se destacan “Sweeney Todd”, cuya versión cinematográfica estuvo protagonizada por Johnny Deep y Helena Bonham-Carter; “Into the Woods”, que fue llevada al cine por Disney con Meryl Streep, Emily Blunt y Anna Kendrick; “Company” y “Sunday in the park with George”.

“West Side Story”, en donde participó como letrista, tendrá una nueva adaptación cinematográfica dirigida por Steven Spielberg que llegará a los cines el próximo mes de diciembre.