Yeyny Ortiz empodera a las mujeres con “Princesa guerrera”

Hace más de 15 años, Yeyny Ortiz se convirtió en una de las figuras del programa “Rojo: fama contrafama”, llegando hasta la instancia final de la primera temporada y formando parte del clan. Posteriormente, pasó una década trabajando en diferentes países, siempre de la mano de la música.

Con su nueva agrupación “Yeyny Ortiz y los Kamba”, la artista apunta a retomar el contacto con el público local con esta canción de su propia autoría nacida en pleno confinamiento. “Fue muy adecuado para todos los artistas para escribir, para sacar todo lo que teníamos en nuestro interior”, acotó.

Detalló que, al principio, comenzó a escribir la canción pensando en su hija. “La miraba a ella y comencé a escribir todas esas letras que me salían del corazón, pero luego me di cuenta, cuando iba terminando la música, que también era para mi niña interior. Yo me veía pequeña como ella pero totalmente en otra situación”, comentó.

Yeyny creció en el Bañado Sur de Asunción, cerca del vertedero Cateura, con su familia conformada por su papá, que era zapatero; su mamá, ama de casa; y seis hermanos. En varias ocasiones debieron hacer frente a la crecida del río. “Era correr de acá para allá cuando nos venía el agua, totalmente diferente a la realidad de ella”, añadió la artista, que hoy está asentada con su familia en Tobatí, departamento de Cordillera.

Afirmó que otras mujeres podrán sentirse identificadas con esta canción y destacó que en muchos casos “esa niña interior herida” las acompaña por muchos años. La letra apunta a romper con los estereotipos, con un mensaje de fortaleza y resiliencia.

“Mucho más allá de lo que pueda suceder, yo quiero que esta canción llegue al corazón de las niñas, de las adolescentes, de las madres, de las tías, de las abuelas. Que les haga sentir esto que yo sentí cuando lo escribí y la misma emoción que siento cada vez que la escucho”, afirmó.

Como en los tiempos de “Rojo”

Salvo Melissa Hicks, Yeyny recurrió a un equipo de artistas que también formaron parte del exitoso programa de televisión. La cantante comentó que mientras estaba cocinando le surgió la idea de contactar a sus amigas para formar parte de “Princesa guerrera”.

La respuesta afirmativa de Meli, Andrea Valobra y Susana Zaldívar no se hizo esperar. “En el estudio se dio todo. No es que nos juntamos a practicar y a sacar las voces, todo sucedió ahí y fue súper mágico”, recordó.

Los arreglos y la mezcla de la canción estuvieron a cargo de Óscar Fadlala, a quien Yeyny agradece por el constante apoyo y respaldo a su carrera. “Él es como un papá para todos nosotros, siempre desde lejos nos está observando. Siempre está presente y cada vez que le pedís algo, él está ahí”, comentó.

La grabación de “Princesa guerrera” se llevó a cabo en Mix Estudio de Grabaciones, con la masterización de David Dapozzo. En tanto, el videoclip fue dirigido por Víctor Fleitas y grabado en octubre pasado en la ciudad de Tobatí.

Por los escenarios del mundo

Yeyny recordó que uno de los que la impulsó a viajar fue el “profe Fadlala”. Tenía 22 años cuando se decidió a dejar el programa de televisión, luego de haber estado en pantalla por dos años y experimentado el reconocimiento del público en todo el país. “Me fui a Singapur y sentí que viajé al futuro”, comentó.

Durante varios años trabajó en el restaurante de un hotel y su repertorio abarcó diversos géneros musicales. “Cantamos de todo. Salsa, merengue, reguetón y salíamos en los periódicos. También viajamos con Carlos Centurión y muchos otros músicos renombrados de Paraguay”, detalló.

Cruceros por el mar Mediterráneo, el mar Báltico, la isla de Cerdeña (Italia), China y mucho lugares más forman parte de la travesía musical de Yeyny, antes de retornar a suelo paraguayo. “Gracias a todos esos viajes logré ayudar mucho a mi familia, cumplí con mi sueño de ser madre”, expresó.

Actualmente comparte el escenario en “Yeyny Ortiz y los Kamba” con sus hermanos Javier y Leonardo Ortiz, además de Andrés Salvioni y Junior González.