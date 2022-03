Comienzan a llegar los artistas para Asunciónico

Falta un día para la nueva edición del festival musical Asunciónico, que se celebrará en dos fechas – el martes y el miércoles - en el Espacio Idesa de la capital de Paraguay.

Este lunes los artistas que se presentarán el martes y el miércoles comenzaron a arribar a Paraguay.

El estadounidense Colson Baker, más conocido por su nombre artístico Machine Gun Kelly, fue uno de los primeros en llegar a Paraguay, acompañado de su novia, la actriz Megan Fox.

El creador de temas como My Ex’s Best Friend o Maybe actuará el martes, a partir de las 20:30, en el escenario Bud 66.

La primera jornada de la que formará parte Machine Gun Kelly tiene como cabeza de cartel al grupo estadounidense de rock Foo Fighters, e incluirá también presentaciones de Doja Cat, Justin Quiles y Los Ángeles de Charly, entre otros.

El día siguiente tendrá como protagonista a Miley Cyrus, además de actuaciones de Nicki Nicole, Jhay Cortez, Airbag, La Vela Puerca y otros artistas locales e internacionales.