Mavi Zacarías, la jovencita que sueña tocar con Foo Fighters

La banda de rock Foo Fighters fundada por Dave Grohl, ex baterista de Nirvana, se presentará mañana martes 22 de marzo, en el primer día del festival Asunciónico. Una de las más fanáticas de la agrupación es la jovencita María Victoria Zacarías, quien ejecuta la batería y sueña con subir al escenario a tocar con los estadounidenses el tema Walk.

Lea más: Asunciónico: lo que hay que saber del festival

“Mi sueño siempre fue tocar con Foo Fighters”

Ayer, Mavi Zacarías compartió un video con sus seguidores de las redes, que en estos momentos ya se está volviendo viral.

“Hola, mi nombre es María Victoria Zacarías. Tengo 13 años, toco la batería desde los seis. Mi sueño siempre fue tocar con Foo Fighters la música Walk, en el Asunciónico, que es este martes”, dijo María Victoria en su cuenta de Instagram, donde además hizo un pedido muy especial a todos: “Quisiera pedirles su ayuda para que que compartan este video para que pueda llegar a ellos y me ayuden a cumplir mis sueños”.

Sus inicios como baterista

Hace un tiempo la niña publicó en su cuenta de Instagram cómo fueron sus inicios con la música. “Tenía 4 años, estaba en la iglesia y vi una batería. Le dije a mi mamá: ‘Mami tengo que tocar eso, ese es mi lugar’, y me subí. Desde ese momento supe que ese era mi lugar y le pedí a mi mamá que me lleve a un conservatorio”, contó Mavi Zacarías.

Lea más: Asunciónico se alista para recibir al público y a los artistas

“A mi mamá no le gustaba tanto porque pensó que era para niños roqueros. Mi papá le dijo que me lleve y lo hizo. Cuando me vio el profesor dijo que era muy chica y que vuelva cuando tenga 6 años”, siguió contando María Victoria, para luego destacar: “Yo hacía ballet y no me gustaba para nada. Cuando cumplí 6 años le tiré a mi mamá mi bolsón del ballet y le dije: ‘Mami ya cumplí 6, llevame’, y desde ahí cumplí mi sueño de tocar la batería. ¡¡Ahora mi mamá es una de mis fans!!”.