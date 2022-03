La cantante estadounidense LP tendrá hoy su revancha en Kilkenny

LP es una cantautora que saltó a la fama internacional con “Lost On You” en 2017. El álbum homónimo fue certificado disco de diamante en México y Francia, y cuádruple Platino en Italia, Platino en Grecia y Polonia, Oro en Bélgica y Suiza.

Esta es su primera visita a Paraguay y tras la cancelación del festival, en el cual le tocaba presentarse hoy, decidió que actuará esta noche para cumplir con sus fans. Además, la artista se tomó el tiempo esta tarde de salir a saludar a los seguidores que se fueron a verla. Se sacó fotos, firmó autógrafos y conversó con varias personas mostrándose muy formidable.

Dios mio LP es una genial!! Le amo!!! Esta interactuando con los fans, se saca fotos, firma autógrafos. Qué locura! pic.twitter.com/WlmFQXDvpe — Catphrodite (@belenrosada) March 23, 2022

Más sobre LP

En diciembre de 2018, LP lanzó “Heart to Mouth” que incluia los singles “Girls Go Wild” y “Recovery”. “Girls Go Wild” fue la canción más tocada en las radios italianas en todo el 2019 y volvió a resurgir en 2020 gracias a una nueva versión de la canción junto a la cantante mexicana Ximena Sariñana.

El 29 de mayo de 2020 LP lanzó su primer álbum en vivo Live In Moscow, grabado en el Crocus City Hall de Moscú en 2019 frente a una multitud completamente sold out. El show de 17 canciones abarca varios álbumes, incluidos los hits “Lost On You” y “Girls Go Wild”, junto a dos medleys con covers de Kings of Leon y The Rolling Stones.

En diciembre de 2021 presentó su sexto álbum de estudio “Churches”, que contiene el éxito “Conversation”, sobre el cual la artista dijo, a través de un comunicado de su discográfica, que es su “intento de convencerme de seguir en la relación en la que estaba. Dándome cuenta de que simplemente pensamos de forma diferente y deseando que todo se reduzca a una conversación que pueda arreglar las cosas y simplemente celebrando y sintiendo ese amor por esa persona y el optimismo de sentir que una conversación podría arreglarlo todo”.

El canal de YouTube de LP actualmente recibe más de 2.4 millones de visitas al día y sus canciones son escuchadas más de 2 millones de veces al día en todas las plataformas de streaming.