La Vela Puerca actuará esta noche en Sacramento

El grupo uruguayo que ya ha visitado varias veces nuestro país y guarda una cercana relación con sus seguidores paraguayos, debía actuar hoy en la segunda y última jornada de Asunciónico. Las condiciones climáticas no permitieron el desarrollo del evento, pero no obstante ellos tendrán su revancha esta noche en Sacramento Brewing Co.

La Vela Puerca guarda ya una relación de larga data con nuestro país, donde los uruguayos son muy populares. Ya nos han visitado en varias ocasiones para compartir su música combativa e introspectiva que defiende ritmos entre el ska, el reggae y el rock desde su formación en 1995 en Montevideo.

Tras más de diez discos de estudio siguen muy activos, habiendo lanzado el año pasado temas como “Diez minutos” con la banda La Pegatina, “Mira cómo es” y “Mutantes”, entre otros.