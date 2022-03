Taylor Hawkins, de Foo Fighters, muere tras su paso por Paraguay

En los primeros minutos de este sábado, a través de un comunicado, la agrupación Foo Fighters anunció la repentina muerte del baterista Taylor Hawkins, a los 50 años de edad.

“La familia de Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con nosotros por siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia”, señala el texto. Además solicitaron privacidad y respeto para este “momento inimaginablemente difícil”.

La agrupación se encontraba en Colombia para ofrecer, en la noche del viernes, una presentación en el festival Estéreo Picnic. La trágica noticia fue anunciada al público del festival con un texto en las pantallas del escenario y decenas de velas encendidas sobre la tarima.

Su encuentro con los fans paraguayos

Previo a su llegada a Colombia, Foo Fighters había llegado a Paraguay por primera vez. La agrupación, liderada por Dave Grohl, debía encabezar la primera fecha del festival Asunciónico el martes 22. Pero la fuerte tormenta que azotó al área metropolitana obligó a la cancelación de las dos fechas del festival.

Esa misma noche, cerca de un centenar de fanáticos se acercaron al hotel Sheraton con la esperanza de poder ver a alguno de los miembros del grupo, integrado además por los guitarristas Pat Smear y Chris Shifflet, el bajista Nate Mendel y el tecladista Rami Jaffee.

Entre esos fanáticos se encontraba Emma Sofía Peralta, una niña de 9 años que llegó con su batería y comenzó a animar al público ejecutando los temas del grupo. Eran las 23:25 cuando Hawkins salió por la puerta principal del hotel y se acercó a los fans, Emma fue levantada por encima del vallado y pudo sacarse una foto con el músico.

“Yo estaba tocando, no le pude ver pero sabía porque todo el mundo empezó a irse cerca de la valla a gritar. Yo no quería parar de tocar, porque tenía que llamar más la atención. De un momento para otro, me alzaron y crucé la valla”, comentó Emma Sofía a ABC TV.

Sus padres, al conocer la noticia del fallecimiento del baterista, señalaron que estaban devastados y que tenían la difícil tarea de comentarle la noticia a Emma, que en la noche del viernes justamente ofreció su primer show.

“Trataremos de recordarle su carisma con el hermoso gesto que tuvo con ella. Trataremos de recordarle que Taylor nos dio algo en qué creer”, añadieron.

La fotografía de Emma junto al músico recorrió ayer medios de todo el mundo, ya que es una de las últimas que se tienen del artista.

“Les prometo que vamos a volver”

En su encuentro con los fans paraguayos, Taylor Hawkins afirmó “les prometo que vamos a volver”. Cuando la gente le preguntó cuándo, él respondió con una sonrisa “simplemente soy el baterista”. “Los amamos, muchísimas gracias a todos”, agregó.

La Secretaría de Salud de Bogotá informó ayer que habían recibido un pedido para atender a Hawkins por un “dolor de pecho”, pero el equipo que intervino ya no pudo reanimarlo. Hasta ahora, las autoridades colombianas no dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

Taylor Hawkins nació el 17 de febrero de 1972. Antes de unirse a Foo Fighters, en el año 1997, formó parte de la banda de la cantante Alanis Morissette realizando la gira del álbum “Jagged Little Pill”. También desarrolló un proyecto como solista.