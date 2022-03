Anitta alcanza la cima con un “trabajo de hormiguita”

Su exitazo cantado en español es un reggaetón lanzado en noviembre, que se volvió viral en las redes sociales gracias a una coreografía con claras alusiones sexuales que solo en TikTok generó 1,4 millones de videos de anónimos y famosos queriendo imitar los movimientos de la cantante, de 29 años.

“Envolver”, que ascendió también al quinto puesto del ranking “Billboard Global 200″, había sido escuchada más de 100 millones de veces este miércoles en Spotify.

Espontánea, determinada y con una clara visión de negocios, Anitta se crió en un barrio humilde de Río de Janeiro y conquistó desde su primer disco, publicado en el año 2013, la escena pop brasileña. Años después trazó un plan para incursionar en el mercado internacional, el cual incluyó mudarse a Estados Unidos y grabar numerosas colaboraciones, sobre todo en inglés y español, con artistas de la talla de Snoop Dogg, Cardi B, Becky G, Maluma, entre otros.

“Nuestra cultura está siendo notada. Mujeres latinas también están alcanzando la cima” , declaró la cantante, en una entrevista concedida por correo electrónico mientras ensaya su actuación en el festival de Coachella (California, Estados Unidos) en abril y ultima los detalles del lanzamiento de su próximo disco.

-¿Cómo se siente al ver “Envolver” entre las canciones más escuchadas del mundo? ¿Esperaba que tuviera tanto éxito?

-Me siento plena, feliz, realizada. Siempre tenemos esperanza, ¿no? Yo, más que nadie, me apegué a la canción “Envolver” y creí en ella desde el principio, vi que tenía mucho potencial.

- Ser la primera mujer brasileña en el top 1 de Spotify: ¿qué significa eso para Anitta, para Brasil y para la música latina?

- Significa que nuestra cultura está siendo notada. Que mujeres latinas también están alcanzando la cima mundial. Eso es increíble.

Annita formando parte del show de Miley Cyrus en el Lollapalooza Brasil, el pasado sábado.

-¿Hubo un antes y un después en su carrera internacional? ¿O fue más bien un trabajo constante?

- Fue un trabajo totalmente de hormiguita. Y sigue siéndolo. Trabajamos años y años para que las cosas fueran ocurriendo. Corrió mucha agua bajo el puente.

-¿Qué piensa sobre el hecho de haber alcanzado la cima con una canción en español, siendo una cantante brasileña? ¿Cree que habría conseguido la misma repercusión con una música en portugués?

- A mi público brasileño le encanta cuando canto en otras lenguas. Entonces, no me parece que sea un problema el hecho de ser brasileña y tener éxito cantando en otros idiomas, como ya ocurrió en francés e italiano. Claro que para la industria discográfica, idiomas como el español y el inglés hacen una gran diferencia. Pero pretendo seguir haciendo músicas para cada territorio. Y ciertamente (seguiré cantando) en portugués.

- Desde 2018 se ha posicionado cada vez más firmemente contra el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Por qué cree que es importante expresar su posición política? ¿Qué cambios desea ver en Brasil en este año electoral?

- Me posiciono como ciudadana y como artista. Y seguiré haciéndolo, independientemente de quién esté en el gobierno. Si no se está haciendo bien, estaré ahí dando mi opinión. En la coyuntura actual, Brasil precisa muchos cambios, empezando por un cambio de gobierno.

-¿Cuáles serán los próximos pasos de su carrera? ¿Qué le queda por conquistar?

- Todavía no me detuve a pensar en el largo plazo. En abril lanzaré mi disco (Girl From Rio) y cantaré en el festival Coachella. Estoy enfocada en eso.