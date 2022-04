Dave Evans y su paso por AC/DC: “Cambió mi vida para siempre”

En el marco de su gira “Sold my soul to Rock n’ Roll”, el cantante Dave Evans llegó a Asunción en plena Semana Santa. Además de ofrecer conciertos en el Absoluto Bar y en el Hard Rock Café, este último en formato acústico, aprovechó su estadía para conocer un poco de la ciudad y saborear el tereré, la chipa almidón y la chipa so’o.

“Todos han sido muy hospitalarios conmigo y con mi música. Ha sido una grandiosa experiencia”, señaló y comentó que al principio no sabía qué esperar de su primer encuentro con el público paraguayo. “Tuve la oportunidad de recorrer un poco de la ciudad, conocer acerca de la historia del país que para mí es algo muy importante para conocer mejor a la gente. Este país va a ser muy especial para mí”, añadió.

Evans formó parte de AC/DC entre los años 1973 y 1974, cuando la agrupación conformada por los hermanos Angus y Malcolm Young junto al bajista Larry Van Kriedt y el baterista Colin Burgess iniciaba su camino musical. “Fue muy emocionante. Éramos muy jóvenes y muy ambiciosos. Tocábamos como si éramos los mejores del mundo ya en esos días”, destacó el cantante.

Añadió que todo “sucedió muy rápido” y ya a los cuatro o cinco meses estaban grabando su primer material. “Fue algo maravilloso. Grabar en aquellos días era algo casi imposible, no había tantas compañías discográficas en el mundo y había tantas bandas”, recordó.

“Fuimos afortunados y nuestra grabación ya fue un hit de inmediato. Para una banda que recién comenzaba, con chicos tan jóvenes era un logro increíble en Australia”, añadió el artista, haciendo referencia a la canción “Can I Sit Next to You, Girl”.

“Todo pasó muy rápido y, por supuesto, cambió mi vida para siempre. Esta es una de las razones por las que estoy acá”, acotó.

En cuanto a su relación con los hermanos Young, el artista sostuvo que lleva mucho tiempo sin hablar con Angus Young. No obstante, afirmó que mantiene una amistad muy cercana con Ross Young, el hijo del fallecido guitarrista Malcolm Young.

Impacto en el mundo

Dave Evans comentó que cuando comenzaron con AC/DC, al igual que otros jóvenes que se unen a bandas de rock, pensaban que iban a convertirse en los próximos Beatles o Rolling Stones. “Creíamos que íbamos a estar en otra banda fantástica, que iba a hacer un impacto en el mundo. Eso es algo en lo que creíamos y AC/DC lo ha logrado”, afirmó.

Añadió que él, desde su experiencia como solista, también sigue rockeando, recorriendo el mundo y grabando. “Es algo en lo que creíamos en ese entonces y lo volvimos una realidad”, acotó.

Durante su show en Absoluto Rock, Evans compartió el escenario con la banda paraguaya Volts. “Ensayé con ellos e hice lo que normalmente hago con todos mis músicos en el mundo, porque toco con diferentes músicos en cada país. Les explico de qué trata mi música: PEDC. Power (Poder), Energy (Energía), Dynamics (Dinámica) y Conviction (Convicción). Les explico la filosofía de mi música y la sicología de la interpretación. Cuando suben al escenario están preparados no solamente para tocar la música, aprendiendo los acordes, sino acerca del desempeño en escena y la experiencia de estar conmigo”, detalló.

En tanto, en el Hard Rock Café presentó un set acústico acompañado del guitarrista Víctor Figueredo, interpretando éxitos de AC/DC, canciones propias y clásicos del rock.

Finalmente concluyó señalando que “ha sido una experiencia fantástica” la que vivió estos días en Paraguay y que espera volver nuevamente.