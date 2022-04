Shows de rock en Asunción de la mano del formoseño Nico Leyba

El cantante, tecladista y guitarrista de rock Nicolás Francisco Leyba tocará mañana, viernes, en Spin The Black Mango (22:30) y el domingo lo hará en el Ko’ape Bar Mirador (21:00). El fin de semana último ya estuvo como invitado en un festival de rock en la ciudad de Ypacaraí.

“Suelo visitar Paraguay como turista. Soy un enamorado de la ciudad de Asunción, somos vecinos. Yo viajaba mucho con la familia a Asunción y nos sentimos muy cómodos en Paraguay. Está buenísimo poder tocar acá, hay muchos bares y mucha movida musical”, contó Nico, oriundo de la ciudad de Formosa, capital de la provincia argentina del mismo nombre y que se encuentra a unos 150 kilómetros de Asunción.

El artista formoseño mezcla estilos de rock clásico, indie, folk, synth pop y el sonido garage de los años 50′s y 60′s, combinándolos con herramientas modernas para reversionar hitos musicales con el sello de su particular estilo. Además de sus temas propios, en español y en inglés, toca covers de artistas bandas icónicas como The Beatles, Perl Jam, Rolling Stones, The Doors y David Bowie, entre otros.

Nico Leyba ya actuó en Paraguay cuando integraba la banda de rock Cocoburst, que se disolvió en la pandemia. Tras ello incursionó como solista y ya lanzó tres sencillos que más adelante serán parte de su primer álbum. Son: “Elvis”, “Mi Momento Ideal” y “High and Blue”. Este último también tiene un videoclip.

El artista de rock se está posicionando en el norte de Argentina y busca abrirse a hacia Paraguay y hacia otras regiones de su país. Se mantiene tocando por todo el circuito de pubs de la ciudad de Formosa, además de shows en Corrientes y Sáenz Peña (provincia del Chaco). Contó que para mayo tiene prevista una gira por Córdoba y para julio proyecta actuar en Buenos Aires.