Liam Gallagher y Arctic Monkeys encabezan el Kilkfest 2022

Esta será la primera vez que Liam Gallagher pisará suelo paraguayo. Por otro lado, la banda británica Arctic Monkeys regresará luego de haberse presentado por primera vez en 2019 en el marco de Asunciónico.

Liam Gallagher, un nombre muy solicitado por sus seguidores, genera gran expectativa por el lanzamiento el 27 de mayo de su tercer álbum de estudio “C’MON YOU KNOW”.

Sus dos anteriores álbumes solistas, “As You Were” (2017) y “Why Me? Why Not.” (2019), llegaron directamente al número 1 en el chart oficial de álbumes del Reino Unido, al igual que su disco “MTV Unplugged” (2020). “La carrera solista de Liam ha sido un notable resurgimiento que lo ha restablecido como un artista icónico para toda una nueva generación de seguidores”, mencionaron desde el anuncio del festival.

El cartel se completa con otros nombres internacionales como Interpol, Babasónicos, WOS, Dillom, El Mató a un Policía Motorizado, The Magic Numbers, El Kuelgue y Kevin Kaarl.

Los representantes nacionales serán bandas como El Culto Casero, The Crayolas, La de Roberto, LaNuestra, Los Ollies, Ciudad Mansa, Cabo Maya, Sobre Ondas, Cassette, Aviadores del Chako, Milkshake, Missmaella, Míster H, Kuña Street y Zimos.

El 11 de noviembre será un día dedicado a la música electrónica con el evento Ologram, donde actuarán Chelina Manuhutu, Amanda Mussi, B2B, Victoria Mussi y Volpe.

Este evento es producido por G5Pro, Kilkenny y DF Entertainment y es un encuentro cultural para todas las edades.