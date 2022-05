My Chemical Romance publica “The Foundations of Decay”, su primera canción nueva en ocho años

El jueves, la banda estadounidense de rock alternativo y pop punk My Chemical Romance realizó el lanzamiento sorpresa de la canción The Foundations of Decay, su primer material nuevo desde 2014 y la primera canción que lanzan desde su reunión en 2019.

La canción, de seis minutos de duración, fue escrita por el vocalista de la banda, Gerard Way, y producida por Doug McKean, con quien la banda también trabajó en sus discos The Black Parade (2006) y Danger Days (2010).

Fundada en 2002 en Nueva Jersey, My Chemical Romance - compuesta por Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro - fue una de las bandas dominantes de la corriente de pop punk y rock “emo” que tuvo su apogeo en la década del 2000.

La banda lanzó cuatro discos de estudio – I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002), Three Cheers for Sweet Revenge (2004), The Black Parade (2006) y Danger Days (2010) - que incluyeron éxitos mundiales como Helena, I’m Not Okay, Teenagers o Welcome to the Black Parade.

La banda se separó en 2014 y se reunió luego de una pausa de cinco años en 2019, con un concierto en Los Ángeles en diciembre de ese año que iba a preceder una nueva gira mundial en 2020 que acabó pospuesta a causa de la pandemia de covid-19.

Esa gira finalmente comenzará el 16 de mayo en el Reino Unido y seguirá al menos hasta marzo de 2023 con shows en Europa, Estados Unidos y Australia. Fechas en Latinoamérica aún no han sido anunciadas.