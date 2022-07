Keiko Matsui: “Siento que la música es como un espejo”

Para Keiko Matsui “no hay culturas, lenguas ni religiones” que nos separen cuando se trata de música. “La música no tiene fronteras. Lo que yo hago tiene muchas influencias del rock, de la música clásica, del jazz, de world music, de new age, pero todo viene a mí y con mi filtro puedo crear mi propia música. Me gusta escribir melodías fuertes que lleguen a los corazones de la gente”, expresó en una entrevista con ABC Color.

Matsui, quien lleva más de una veintena de discos de estudio editados, dijo que su inspiración viene en gran parte de “la naturaleza, los bosques, los ríos, la luna, las mariposas, las rosas; toda la naturaleza me inspira muchísimo”, reconoció.

“También me importa lo espiritual porque siempre pienso en de dónde venimos y a dónde volveremos. La pandemia me hizo pensar mucho en eso y valoro aún más el poder encontrarnos en eventos como este concierto. Al no poder salir de gira me dí cuenta de lo valioso que es estar juntos en un mismo espacio compartiendo algo tan importante”, remarcó la artista.

A la hora de pensar en lo que significa la música para ella subrayó: “Siento que la música es como un espejo” e indicó que en ese compartir hay una vibración que se refleja en cada uno “a través del sonido que produzco yo o cualquier músico”.

Sobre sus procesos compositivos, explicó que para ella es “tan simple” como esperar a “recibir” la música. “Cuando recibo la música no estoy pensando en nada, solo me concentro y espero, allí empiezo a componer. Además cuando toco el piano y empieza a sonar la música ya siento esa gran conexión con algo más allá de nosotros. Cada canción tiene una energía diferente lo que hace que esto sea mágico e interesante”, reconoció.

Si bien cada uno tiene su forma de crear, para ella todo es “muy místico”, dijo. “Yo recibo esa melodía y tengo que sentir una conexión especial para luego hallar la música y poder entregarla al mundo. No es que intento componer, solo recibo”, insistió.

Conexión espiritual

Keiko Matsui durante toda su carrera ha compartido con nombres importantes de la música de la talla de Miles Davis, Stevie Wonder, Hugh Masekela y Bob James. Ella explica que para saber con quién trabajar debe haber un elemento que sea el punto de conexión y eso es la comunión espiritual. “No tengo ninguna religión en particular pero para mí la música tiene elementos importantes como la espiritualidad, y hay personas que tienen estos elementos, entonces es así como compartimos musicalmente y espiritualmente”.

“Cada humano es especial y cada alma tiene una misión importante, el significado de porqué estás aquí”, planteó luego, para explicar que ella pasó momentos duros y difíciles pero fue la música la que siempre “pudo salvarme”. “También estoy muy agradecida porque mis fanáticos están ahí, siempre, y eso es todo gracias a la música. Aparte en los conciertos me regalan sonrisas que me dan energía, solo por eso creo que pude llegar tan lejos”, pensó.

Capítulo Paraguay

Fue solo la semana pasada cuando Keiko estaba en estudio grabando música para su nuevo álbum. Ahora está en Paraguay, lo que para ella es “un nuevo capítulo” en su vida. “Me siento afortunada porque tengo salud, soy madre de dos niñas, puedo seguir girando con mi música, por eso quiero devolver algo a través de mi música. Estoy muy emocionada”, refirió.

“Gracias a toda esta experiencia pude entender que esta es mi misión de vida: tomar las melodías, plasmarlas en álbumes y ofrecer conciertos, así que experimentamos eso juntos. Realmente creo que esta es mi misión en esta vida y espero que pueda seguir haciendo esto”, enfatizó.

Finalmente, invitó a toda la gente que pueda asistir al concierto para realizar esa “comunión” que para ella es tan importante. “Los ensayos que tuvimos con los músicos paraguayos ya fueron maravillosos, la orquesta suena increíble, así que no pueden perderse esta oportunidad”, cerró.

Las entradas tienen un costo de G. 100.000 y se encuentran en venta por Red UTS.