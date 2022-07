La OSIC estrenará “emotiva” obra con director y violinista invitados

En esta ocasión, la OSIC será dirigida por Ernesto Estigarribia Mussi, director musical de la Sheboygan Symphony Orchestra y de la Mankato Symphony Orchestra, siendo el primer director paraguayo en ser designado director titular de una orquesta profesional fuera del país.

Lea más: Una noche de sentimientos desbordantes con la OSN, Constanza Martínez y Ernesto Estigarribia

Por otro lado, se presentará como solista la violinista Sabrina Tabby, de Philadelphia, Estados Unidos. La artista recorrió el mundo como concertino y solista con la orquesta de la Bard College Conservatory of Music, en música de cámara, como así también en diversos ensambles barrocos y de música nueva.

Es fundadora del ensamble de música nueva Contemporaneus, con sede en New York, figurando con prominencia en el disco de Innova Recordings “Stream of Stars: Music of Dylan Mattingly”, que tiene más de 5 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify.

Estreno de una obra muy particular

El programa que será ofrecido incluye la obertura de “Las bodas de Fígaro”, ópera de Mozart; la Sinfonía Nº 4 en La Mayor, Op. 90 “Italiana”, de Felix Mendelssohn, y el estreno de “Moses in Nederland”, de Michael Kropf.

Esta última pieza fue escrita este año especialmente por encargo de Sabrina Tabby y su agrupación Contemporaneus. Justamente ella será la violinista solista en esta obra que tiene tres movimientos: A Faithful Tear (Una lágrima fiel), Elegy (Elegía) y Hollandia.

En una conversación con la pareja de grandes artistas, Ernesto y Sabrina explicaron que el compositor norteamericano Michael Kropf recopiló obras de su bisabuelo, quien escapó de la persecución nazi hacia los judíos a través de Holanda.

La obra es así una reflexión sobre la vida de Moses Schenkein, bisabuelo de Michael, quien era entre otras cosas, violinista y compositor amateur. Un padre devoto que llevó a su familia en un complicado viaje a través de Europa para escapar del holocausto judío.

El compositor dice que mientras escribía la pieza, encontró en una vieja carpeta, manuscritos dejados por Moses que contenían melodías que él compuso.

Lea más: Muere el compositor y cantante colombiano Darío Gómez, el “Rey del despecho”

El primer movimiento está hecho sobre melodías adaptadas sobre el poema “La lágrima fiel”. El segundo movimiento, “Elegía”, es sobre otra obra encontrada en la carpeta. El tercer movimiento es una respuesta a un tango corto que descubrió en una carpeta rotulada “Hollandia”. “Aquí imagino a mi bisabuelo recién inmigrado a Holanda desde Varsovia, donde nació. Esta parte trato de capturar la alegría y el descubrimiento que conlleva mudarse a una nueva ciudad”, escribió el compositor.

Moses ciertamente vio a Holanda como su hogar. Tras culminar la guerra había ido a Israel, y luego retornó para vivir en La Haya por el resto de su vida.