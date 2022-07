Superhéroes, espías y minions en la gala musical de la Policía Nacional

Un solitario violonchelo interpretando la melodía de “El Padrino”, la emblemática trilogía cinematográfica de Francis Ford Coppola; marcó el inicio de este espectáculo, al que pronto se unió toda la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional. Más de cien músicos en escena interpretaron además “Así habló Zaratustra”, el poema sinfónico de Richard Strauss, que se convirtió en un emblema de la película de Stanley Kubrick “2001: Odisea del espacio”.

Al compás del animado tema de la serie “Los Magníficos”, entraron al escenario el director Óscar Barreto y su equipo de trabajo, en medio de los aplausos del público; para marcar oficialmente el inicio del concierto con la fanfarria de la 20th Century Fox.

La oscura “Marcha imperial”, compuesta por John Williams para “Star Wars”, resonó en el teatro mientras Darth Vader con su sable láser realizó su marcha desde la platea hasta el escenario. La orquesta presentó además una suerte de suite de “El Rey León”, interpretando en escena varias de las composiciones de Elton John y Tim Rice para esta película animada como “The circle of life”, “I just can’t wait to be king”, “Hakuna Matata” y la romántica “Can you feel the love tonight”.

Con algunos de los músicos luciendo sombreros marrones, llegó el turno de “Indiana Jones”, otra de las emblemáticas bandas sonoras compuestas por John Williams. En tanto, en el proscenio un grupo de acróbatas recreó las hazañas del famoso aventurero interpretado por Harrison Ford.

Ennio Morricone, otro de los grandes compositores de la historia del cine, también se hizo presente en el repertorio con “Cinema paradiso”. Las aventuras de Toto aparecían en la pantalla ubicada al fondo del escenario, mientras un bailarín le aportó algunas piruetas de breakdance a la interpretación de los músicos.

El tema de “Superman”, también compuesto por Williams; y el de la saga “Misión imposible”, que lleva la firma de Lalo Schifrin, elevaron la energía del concierto. Para esta última los músicos lucieron lentes de sol, mientras un par de acróbatas imitaron algunos de los movimientos del agente Ethan Hunt. El cierre del primer tramo del concierto se dio con el tema de la serie “Hawaii Five-0″, compuesto por Morton Stevens, con los músicos bailando y haciendo girar sus contrabajos.

Luego de un breve intermedio, gran parte de las cuerdas se retiraron del escenario para dar lugar a la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, en la que se destacan las filas de vientos y percusión. La agrupación, que logró un sonido muy preciso y pulcro, ingresó al escenario desde la platea interpretando el tema de la saga “Locademia de policías”.

La composición de Monty Norman para la saga “James Bond” siguió en el repertorio, que luego sorprendió con “Cha-La Head Cha-La”, la composición de Hironobu Kageyama, para la serie animada “Dragon Ball”. Luego llegó el turno de los “Minions”, representados por la canción “Happy” de Pharrell Williams, mientras una decena de niños y un muñeco de Minion hicieron su aparición al frente del escenario, con globos amarillos y un enérgico baile.

Barreto comenzó a dirigir a la banda en “The Avengers”, la obra de Alan Silvestri, para la famosa saga de Marvel. Pero, abruptamente paró el concierto y fue a observar algo al costado del escenario. Iron Man apareció dispuesto a continuar, con la batuta en mano, la interpretación de esta obra. Otro de sus compañeros de Los Vengadores, Capitán América, también hizo su aparición en escena para dirigir su tema, que igualmente lleva la firma de Silvestri.

Barreto volvió a tomar la batuta de la Banda Sinfónica para interpretar las clásicas composiciones de Ennio Morricone para los western de Sergio Leone: “El bueno, el malo y el feo”, “Por unos dólares más” y “Por un puñado de dólares”. Al igual que Clint Eastwood en la pantalla, los trompetistas lucieron un sombrero marrón en este segmento del concierto.

Mi pobre angelito, el Joker y Batman

José Pereira tomó la batuta para presentar otras dos bandas sonoras creadas por John Williams: “Jurassic Park” y “Mi pobre angelito”. En esta última es notoria la influencia de Tchaikovsky para dotar de ese espíritu navideño a las travesuras de Kevin, que entretuvieron al público con las escenas proyectadas en la pantalla.

Gustavo Pedrozo dirigió a la banda y presentó su adaptación de “Rock n’ Roll” de Gary Glitter, que forma parte de la película “Joker”. Un actor disfrazado del famoso Guasón apareció en el escenario y recreó el baile de las escalinatas entre el público.

La batiseñal no tardó en aparecer. Fue así que la agrupación cerró su presentación con “Batman 1989″, compuesta por Michael Giachino, con el director luciendo una capa y una máscara del hombre murciélago. El público aplaudió de pie la presentación, por lo que el Joker y los Minions volvieron a hacerse presentes a modo de bis.