Redemm: un productor en ascenso pero con los pies en la tierra

Desde “Soy de barrio”, una mezcla de cumbia villera y RKT, con El Princi y Juan Cancio Barreto, hasta un pop elegante con la voz de la cantante Chels en temas como “Hablando de mí” o “Nada personal”. Desde el rap “Vagamundo”, con Patrick Altamirano hasta un trap groovero en “Antes de las 3″ con Darko.

El joven productor Redemm está detrás de este y un mundo más de canciones desde la producción y también aportando en la lírica o en la mezcla y masterización en algunos casos. El artista, que también lanzó temas propios como “Te busco”, donde incluso canta, “No me canso”, “Harto” y “Vámonos”, quiere dejar su huella en la música y, a la vez, elevar el potencial de los creadores musicales.

Un camino desafiante

Mucha música en su casa y la influencia de Michael Jackson, de quien incluso copiaba sus pasos de baile haciendo shows en su escuela. Así llegó a él todo este mundo. Un día recibió una guitarra que le regaló su mamá pero pronto viró hacia la música electrónica, cuando estaba en su auge.

Redemm tenía solo 11 o 12 años cuando descubrió que por YouTube podía aprender cosas sobre música. Se descargó el programa FL Studio y con el correr del tiempo se “autoenseñó” todo lo que quería. No pasó mucho tiempo cuando su primer tema llamado “Circus” terminó en una playlist curada por el famoso DJ David Guetta. Así, él supo interpretar las señales y no paró.

Si bien comenzó de la mano de la electrónica, gracias a que nunca se cerró, ahora él produce “de todo”. Eso sí, para trabajar con un artista tiene que sentir que él realmente puede aportarle algo desde su visión artística.

La primera canción que hizo con otro artista, donde este sería protagonista, fue “Hablando de mí” con la cantante Chels, en 2021. “Antes yo era muy cerrado, no quería hacer canciones con nadie. Pensaba mucho desde el mundo de la electrónica donde hacía un tema y ponía mi nombre, incluso si había una voz. Pero con ella me abrí porque sonaba distinta, tiene algo muy interesante”.

Unos meses después, “Hablando de mí” llegó al puesto número 1 de la playlist “Top 50 más virales del Paraguay”, en Spotify. Otra señal más.

De todas maneras, como productor admite ser una persona que se toma el tiempo de elegir sus proyectos porque lo que realmente le importa es hacer un trabajo de calidad en todos los aspectos. “Voy viendo, analizando si es que puedo aportar algo realmente a un artista, porque no todos son iguales. Y no porque yo sé producir las músicas de ‘Cheli’ quiere decir que me va a salir bien la música de otro artista”, reconoció.

Una de las cosas que Redemm valora de los artistas es que entiendan que deben tener una identidad y defenderla. Para él, lo esencial en un artista es “que sepa a dónde quiere ir y que por supuesto esté muy abierto a dejarse guiar”. En ese sentido aprecia a la gente “que esté enfocada en hacer su arte y abierta a trabajar en equipo, que es lo más importante en la música”.

El rol de productor

“El productor tiene que tener mitad técnica y mitad oído desde la perspectiva del público”, dijo acerca de desde dónde se para a la hora de desarrollar su trabajo con un artista y sobre lo que admira también de otros productores.

“El artista a veces se cierra mucho, dice: ‘Este es mi arte, esto es lo que yo quiero decir, esto nomás’. Entonces vos traés a tierra su idea y tratás de convencerle de que esto es un poco mejor para su música, para que la gente pueda adueñarse después y sentirse identificada”, afirmó.

En esa línea, reflexionó que el “secreto” con una canción, al final, es que “la gente la tome y la pueda poner en una ocasión de su vida”. En ese caso citó ejemplos como “Mamáma”, de Néstor Ló y Los Caminantes; “Desapego”, de Purahéi Soul o la guarania “Mborayhu Asy”, de Juan Escobar y Rosalía Díaz León, como temas de los cuales la gente se apropió.

Sobre sus experiencias, citó un caso: el tema “Soy de barrio” que produjo para el artista chacariteño El Princi, donde también colaboró el emblemático requintista Juan Cancio Barreto. Recordó que “Princi” venía grabando con otra producción temas que quizás no lo identificaban mucho.

“A Princi le digo: vos sos de la Chacarita y en tu música no hay nada que hable del barrio, entonces hacé eso, que sea com un himno. Así nace, pensando que en el barrio siempre se escuchó cumbia villera y no podemos forzar introduciendo RKT, que es lo que hace L-Gante. Entonces hicimos cumbia villera con RKT, y esa combinación de cumbia nueva, la vieja -que no falla-, más la simbología que es Princi, más hablar del barrio, vivencias, sentirse orgulloso, más vale que funcione”, manifestó.

“No solo hay que pensar en la canción sino en la sociedad a la que uno le está hablando, para quién va, a dónde querés llegar con tu mensaje”, destacó Redemm. Por ende, el compositor celebró que hoy en día se le de más cabida al trabajo de un productor, algo que antes “quizás nunca estuvo tan presente”.

“Siempre acá en Paraguay el resultado fue por el artista”, planteó, añadiendo que tal vez por eso “se individualizó un poco la visión del artista”. “Está bien y se respeta lo que dice el artista, pero si querés vivir de esto tenés que ser un poco inteligente y pensar en qué es lo que te va a dar resultado realmente. No te va a resultar ser muy cerrado a tu idea. Al oyente le importan también sus propias emociones y cómo vos podés consolar, de alguna manera, con tu tema. Pero algunos artistas están un poco cerrados en dejarse llevar por la creación de otra persona”, pensó.

Sobre el punto, recordó su trabajo con Juan Cancio Barreto, alguien que vino con toda la disposición del mundo a hacer lo que le pidan. “Con la trayectoria que tenía, me dijo: ‘Decime qué querés que haga’. Con una guitarra midi hice una figura, le mostré, le gustó, le dio su toque y quedó así tal cual en ‘Soy de barrio’. Yo quería que a él le nazca y él es una persona que se deja guiar. Trabajar con ese tipo de personas es un alivio”, dijo entre risas.

¿Existe una fórmula?

Para Redemm hoy en día el mundo de la música intenta encontrar un equilibrio entre la honestidad y ciertas fórmulas. “Podés tener progresiones de acordes, una estructura que haga que tu canción funcione, incluso letras, pero es también un poco de suerte a veces. Porque por más que hagas, para vos, la canción perfecta, y después otra que no te gusta tanto, a veces esa que no te gusta tanto pega. Es como una lotería”, refirió.

Finalmente, según él, para que la música de nuestro país pueda trascender es imperioso que las diferentes escenas aprendan a ser profesionales y se formalicen, desde inscribir sus canciones en los registros autorales hasta saber elaborar contratos, entre otras cosas.

“Nos tenemos que acostumbrar a eso, porque lo artístico está creciendo. También tenemos que animarnos a salir del país y hacer ruido afuera. Colaborar con artistas de otros países”, expresó, recordando el tema “Porque te vas” que grabó con Audioiko y Arely Vega, y que fue lanzado por Sony Music Europa.

“Acá hay que acostumbrarles a todos a eso, a trabajar de forma profesinal, porque es un trabajo de culturización más que hablar de si falta talento o no”, cerró.