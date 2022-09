Con concierto, recordarán la visita de Paul McCartney a Paraguay

Músicos de varias agrupaciones nacionales se unirán hoy en el escenario del Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” para el concierto “10 años de Paul McCartney en Paraguay”. El espectáculo tiene como objetivo conmemorar la histórica visita del ex integrante de The Beatles a Paraguay, como parte de su gira “On the Run”.