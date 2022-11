Kilkfest: sin shows finales pero con el cariño de los artistas

El inglés Liam Gallagher y los argentinos WOS y Dillom fueron los artistas que no pudieron presentarse el sábado en el Kilkfest ante la inestabilidad climática. No obstante, los tres tuvieron la amabilidad de salir de sus respectivos hoteles para sacarse fotos con la gente y firmar autógrafos. También se lo vio al ex Oasis con una remera de Luque y Cerro Porteño y a WOS con una de Olimpia. Todos prometieron volver.